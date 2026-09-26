John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Pizzarelli
Альбом (сингл)
My Blue Heaven
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 750146
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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241432491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Pizzarelli
Альбом (сингл)
My Blue Heaven
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sidey Blue Heaven, I'm An Errand Boy for Rhythm, It Could Happen to You, Lady Be Good, The Touch Of Your Lips, Can't Take You Nowhere, Sideake My Smile, Stray Horn, Oh Me, Oh My, Oh Gosh, Don't Get Around Much Anymore, Gee Baby Ain't I Good to You, Candy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка
Альбом «My Blue Heaven» джазового гитариста и вокалиста Джона Пиццарелли (John Pizzarelli) в премиальном аудиофильском издании Audiophile One-Step Pressing на 180-граммовом виниле. Выпущенный изначально в 1990 году на знаменитом аудиофильском лейбле Chesky Records, My Blue Heaven стал первым крупным и знаковым релизом в карьере Джона Пиццарелли, открывшим его талант широкой публике. Альбом воссоздает интимную атмосферу первоклассного джаз-клуба. Виртуозная игра Пиццарелли на семиструнной гитаре и его легкий, обаятельный вокал вдохновлены классическим стилем трио Ната Кинга Коула 1940-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241432491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Pizzarelli
Альбом (сингл)
My Blue Heaven
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sidey Blue Heaven, I'm An Errand Boy for Rhythm, It Could Happen to You, Lady Be Good, The Touch Of Your Lips, Can't Take You Nowhere, Sideake My Smile, Stray Horn, Oh Me, Oh My, Oh Gosh, Don't Get Around Much Anymore, Gee Baby Ain't I Good to You, Candy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Альбом «My Blue Heaven» джазового гитариста и вокалиста Джона Пиццарелли (John Pizzarelli) в премиальном аудиофильском издании Audiophile One-Step Pressing на 180-граммовом виниле. Выпущенный изначально в 1990 году на знаменитом аудиофильском лейбле Chesky Records, My Blue Heaven стал первым крупным и знаковым релизом в карьере Джона Пиццарелли, открывшим его талант широкой публике. Альбом воссоздает интимную атмосферу первоклассного джаз-клуба. Виртуозная игра Пиццарелли на семиструнной гитаре и его легкий, обаятельный вокал вдохновлены классическим стилем трио Ната Кинга Коула 1940-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Pizzarelli - My Blue Heaven (Audiophile One-Step Pressing) (4895241432491) виниловая пластинка - по цене 5590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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