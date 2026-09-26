Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка
Музыка Джен Чапин — это городской фолк: песни-истории, ищущие общности и общего смысла, движимые фанком, соулом и импровизацией города. Критики назвали её «блестящей… проникновенно поэтичной» ( NPR ), «вдумчивой… достойной внимания» ( People ), «затягивающей» ( Boston Globe ) и «умной, наблюдательной, лирически искусной, политически осведомленной и эмоционально интуитивной» ( Milwaukee Journal-Sentinel ). JazzTimes назвал её «первоклассной рассказчицей», а Relix — «одним из самых свежих голосов, звучащих сегодня». Она выпустила семь альбомов, включая свой релиз 2009 года на лейбле Chesky, ReVisions: Songs of Stevie Wonder. Она была участницей программы Late Night with Conan O'Brien удостоена награды на конкурсе авторов песен США, выступала на одной сцене с Брюсом Спрингстином и открывала концерты Брюса Хорнсби и братьев Невилл. Ее выступления впечатляют, демонстрируя высочайшее мастерство музыкантов и редкое взаимопонимание между ее мужем/акустическим басистом Стефаном Крампом и гитаристом Джейми Фоксом, а также частое участие гитариста Либерти Эллмана. Будучи активисткой, педагогом и матерью, Джен также делится своими знаниями и опытом, накопленными за время работы над семинарами и презентациями для студентов колледжей, общественных организаций и церковных групп. Технология One-Step Vinyl — это самый совершенный способ нанесения винила, при котором винил прессуется с помощью штампа, изготовленного непосредственно из лака, что минимизирует шумы и потерю деталей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSimon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитQueens Of The Stone Age - Queens Of The Stone Age (0191401176811...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSteve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитDokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитColdplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитThe Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (0602445401307) винил...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитBlur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитThe Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитTord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Jen Chapin - Revisions: Songs Of Stevie Wonder (Audiophile One-Step Pressing) (4895241451553) виниловая пластинка