Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Paquito D’Rivera - Portraits of Cuba (Audiophile One-Step Pressing) (4895241447358) виниловая пластинка
Альбом «Портреты Кубы» отражает музыкальное путешествие Пакито Д'Риверы, представляя собой уникальное сочетание кубинской и джазовой музыки, подтверждающее как кубинские корни артиста, так и его любовь к американскому виду искусства. Выходя далеко за рамки популярной музыки, это дань уважения джазового музыканта непреходящему наследию Кубы, прекрасно оркестрованная аранжировщиком и дирижером Карлосом Францетти и безупречно исполненная г-ном Д'Риверой и 18 опытными музыкантами, каждый из которых имеет подтвержденный опыт работы. Альбом Portraits Of Cuba был записан вживую без наложений в епископальной церкви Святого Петра в Нью-Йорке в течение двух дней в феврале 1996 года с использованием одной высококачественной микрофонной установки, запечатлевшей прекрасную и естественную реверберацию старой церкви. Как объяснил продюсер Дэвид Чески в 2025 году: «В Chesky моей целью было сделать максимально качественные записи. Речь шла о стремлении к идеальному звучанию». В альбом вошли композиции, охватывающие почти 10 десятилетий кубинской музыки, которые будут переизданы на SACD Hybrid Stereo и 180-граммовом виниле One Step Pressing.
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