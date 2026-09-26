Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gary Moore - Old New Ballads Blues (4099964140385) виниловая пластинка
«Old, New, Ballads, Blues» — пятнадцатый сольный альбом североирландского блюзового гитариста и певца Гэри Мура, выпущенный в 2006 году. Издание на виниле Альбом демонстрирует фирменную игру Мура на гитаре и его проникновенный вокал, сочетающиеся как с новыми оригинальными композициями, так и с переработками классических блюзовых песен. Звучание и атмосфера соответствуют позднему этапу карьеры Мура, когда он почти полностью сосредоточился на блюзе и балладах. В альбом вошли такие треки, как «Done Somebody Wrong», «Midnight Blues» и «I'll Play the Blues For You». Мур легко переключается между мощными блюзовыми шаффлами и проникновенными балладами, поддерживаемый слаженной группой. Таким образом, «Old New Ballads Blues» — это аутентичный блюзовый альбом, который одновременно отдает дань уважения жанру и предоставляет место для личной интерпретации Мура.
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