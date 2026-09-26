The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Acacia Strain - Step Into The Light (coloured) (4050538876987) виниловая пластинка
Step Into The Light — одиннадцатый студийный альбом американской экстремальной метал-группы The Acacia Strain, выпущенный в 2023 году Лимитированное издание на желтом виниле в гейтфолде В 2023 году группа выпустила сразу два полноформатных альбома. Первый из них, «Step Into The Light» состоит из десяти песен, обладающих сокрушительной мощью и захватывающим грувом, на который способны только The Acacia Strain. The Acacia Strain — американская металкор-группа, основанная в 2001 году и первоначально базировавшаяся в Чикопи, штат Массачусетс а теперь — в Олбани, штат Нью-Йорк. В 2002 году они записали и выпустили свой дебютный альбом ".And Life Is Very Long" на лейбле Devil's Head Records. Всего за время своего существования группа выпустила тринадцать полноформатных альбомов.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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