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The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка

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The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 1
The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 2
The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 3
The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 4
The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Afghan Whigs
Альбом (сингл)
How Do You Burn?
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 1
  • The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 2
  • The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 3
  • The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 4
  • The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750121
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538773354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Afghan Whigs
Альбом (сингл)
How Do You Burn?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'll Make You See God, The Getaway, Catch A Colt, Jyja, Please, Baby, Please, A Line Of Shots, Domino And Jimmy, Take Me There, Concealer, In Flames
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'll Make You See God, The Getaway, Catch A Colt, Jyja, Please, Baby, Please, A Line Of Shots, Domino And Jimmy, Take Me There, Concealer, In Flames

Отзывы о товаре The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538773354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Afghan Whigs
Альбом (сингл)
How Do You Burn?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I'll Make You See God, The Getaway, Catch A Colt, Jyja, Please, Baby, Please, A Line Of Shots, Domino And Jimmy, Take Me There, Concealer, In Flames
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I'll Make You See God, The Getaway, Catch A Colt, Jyja, Please, Baby, Please, A Line Of Shots, Domino And Jimmy, Take Me There, Concealer, In Flames
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Afghan Whigs - How Do You Burn? (coloured) (4050538773354) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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