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The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка

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The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 1
The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 2
The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 3
The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 4
The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Devil Wears Prada
Альбом (сингл)
Plagues
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 1
  • The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 2
  • The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 3
  • The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 4
  • The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750119
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964200102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Devil Wears Prada
Альбом (сингл)
Plagues
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Goats On A Boat, Number Three, Never Forget, HTML Rulez D00d, Hey John, What’s Your Name Again?, Don’t Dink And Drance, You Can’t Spell “Crap” Without “C”, This Song Is Called, Reptar, King Of The Ozone, The Scorpion Deathlock, Nickels Is Money Too
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка

Plagues — второй студийный альбом американской металкор-группы The Devil Wears Prada, выпущенный первоначально в 2007 году Издание на цветном виниле Альбом Plagues достиг 57-го места в чарте Billboard 200. С момента своего выпуска альбом имел большой успех, разойдясь тиражом на 30 000 копий больше, чем первый альбом группы Dear Love: A Beautiful Discord. The Devil Wears Prada — американская металкор-группа из Дейтона, штат Огайо, образованная в 2005 году. На сегодняшний день группа выпустила девять студийных альбомов.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964200102]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Devil Wears Prada
Альбом (сингл)
Plagues
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Goats On A Boat, Number Three, Never Forget, HTML Rulez D00d, Hey John, What’s Your Name Again?, Don’t Dink And Drance, You Can’t Spell “Crap” Without “C”, This Song Is Called, Reptar, King Of The Ozone, The Scorpion Deathlock, Nickels Is Money Too
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Plagues — второй студийный альбом американской металкор-группы The Devil Wears Prada, выпущенный первоначально в 2007 году Издание на цветном виниле Альбом Plagues достиг 57-го места в чарте Billboard 200. С момента своего выпуска альбом имел большой успех, разойдясь тиражом на 30 000 копий больше, чем первый альбом группы Dear Love: A Beautiful Discord. The Devil Wears Prada — американская металкор-группа из Дейтона, штат Огайо, образованная в 2005 году. На сегодняшний день группа выпустила девять студийных альбомов.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Devil Wears Prada - Plagues (coloured) (4099964200102) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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