Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bryan Ferry - The Jazz Age (coloured) (4099964212679) виниловая пластинка
Окунитесь в мир, где классический арт-поп встречается с бурлящими 1920-ми. « Эпоха джаза » переосмысливает каталог Брайана Ферри, как Roxy Music, так и его сольный, в виде элегантных джазовых инструментальных композиций в исполнении оркестра Брайана Ферри. От « Virginia Plain » и « Do the Strand » до « Love Is the Drug » и « Avalon » — каждый трек преображен благодаря аутентичным аранжировкам в стиле 1920-х годов с участием банджо, кларнета, трубы с сурдиной, баритон-саксофона и контрабаса, созданным известным аранжировщиком Колином Гудом. Лучшие британские джазовые музыканты, включая трубача Энрико Томассо и саксофониста Алана Барнса оживляют эти вневременные мелодии, а монофоническое звучание воссоздает очарование винтажных записей на пластинках со скоростью 78 оборотов в минуту. Сам Ферри отходит от вокала, чтобы выступить в роли дирижера и продюсера, курируя этот оригинальный проект, рожденный из его любви к джазу и любопытства по поводу того, как бы звучали его песни без вокала. Идеально подходящий для давних поклонников, любителей джаза и коллекционеров, ценящих дизайн, альбом The Jazz Age предлагает свежий взгляд на творчество Ферри, что делает его выдающимся изданием для знакомства с творчеством музыканта, демонстрации и подарков.
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