Fred Jackson - Hootin' 'N Tootin' (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fred Jackson - Hootin' 'N Tootin' (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка
Hootin' 'n Tootin' — дебютный альбом американского саксофониста Фреда Джексона и единственная запись под его руководством, сделанная в 1962 году и выпущенная на лейбле Blue Note Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. На альбоме «Hootin' 'N Tootin'» искушенный слушатель получает возможность услышать записи группы, известной своими остроумными аранжировками в стиле ритм-н-блюз. Настроение варьируется от уютного, интимного до более приземленного грува, а под руководством Фреда Джексона на тенор-саксофоне слушатель переносится в мир новых истин.
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