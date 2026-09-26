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Fred Jackson - Hootin' 'N Tootin' (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fred Jackson - Hootin' 'N Tootin' (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка

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Fred Jackson - Hootin&#039; &#039;N Tootin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка - фото 1
Fred Jackson - Hootin&#039; &#039;N Tootin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fred Jackson
Альбом (сингл)
Hootin' 'N Tootin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Jackson - Hootin&#039; &#039;N Tootin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка - фото 1
  • Fred Jackson - Hootin&#039; &#039;N Tootin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750117
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458422771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fred Jackson
Альбом (сингл)
Hootin' 'N Tootin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dippin' in the Bag, Southern Exposure, Preach Brother, Hootin' 'n Tootin', Easin' on Down, That's Where It's At, Way Down Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Jackson - Hootin' 'N Tootin' (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка

Hootin' 'n Tootin' — дебютный альбом американского саксофониста Фреда Джексона и единственная запись под его руководством, сделанная в 1962 году и выпущенная на лейбле Blue Note Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. На альбоме «Hootin' 'N Tootin'» искушенный слушатель получает возможность услышать записи группы, известной своими остроумными аранжировками в стиле ритм-н-блюз. Настроение варьируется от уютного, интимного до более приземленного грува, а под руководством Фреда Джексона на тенор-саксофоне слушатель переносится в мир новых истин.

Отзывы о товаре Fred Jackson - Hootin' 'N Tootin' (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458422771]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fred Jackson
Альбом (сингл)
Hootin' 'N Tootin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dippin' in the Bag, Southern Exposure, Preach Brother, Hootin' 'n Tootin', Easin' on Down, That's Where It's At, Way Down Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Hootin' 'n Tootin' — дебютный альбом американского саксофониста Фреда Джексона и единственная запись под его руководством, сделанная в 1962 году и выпущенная на лейбле Blue Note Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. На альбоме «Hootin' 'N Tootin'» искушенный слушатель получает возможность услышать записи группы, известной своими остроумными аранжировками в стиле ритм-н-блюз. Настроение варьируется от уютного, интимного до более приземленного грува, а под руководством Фреда Джексона на тенор-саксофоне слушатель переносится в мир новых истин.
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Fred Jackson - Hootin' 'N Tootin' (Analogue, Tone Poet) (0602458422771) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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