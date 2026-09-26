Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 550 руб.
В наличии
Код товара: 750112
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475277859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Monaco, Round About Midnight, Mexico City, A Night In Tunisia, Autumn In New York, Hills Edge, K.D.'s Blues, Who Cares, Mexico City (Alternate Take), Royal Roost, My Heart Stood Still, The Prophet, K.D.'s Blues (Alternate Take) Riffin', Who Cares (Alternate Take), Monaco (Alternate Take), Theme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка
Великолепный концертный альбом Кенни Дорхама 1956 года представлен в полном объеме на 3-LP виниловом издании Tone Poet под названием The Complete 'Round About Midnight At The Cafe Bohemia, в котором трубач выступает вместе с Дж. Р. Монтероузом, Кенни Берреллом, Бобби Тиммонсом, Сэмом Джонсом и Артуром Эджхиллом. Продюсером выступил Джо Харли, мастеринг винила выполнен Кевином Греем непосредственно с оригинальных мастер-лент, пластинка отпечатана на 180-граммовом виниле на заводе RTI и упакована в роскошный трехстворчатый конверт с буклетом, содержащим ранее не публиковавшиеся фотографии Фрэнсиса Вольфа и эссе Сида Шварца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475277859]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Monaco, Round About Midnight, Mexico City, A Night In Tunisia, Autumn In New York, Hills Edge, K.D.'s Blues, Who Cares, Mexico City (Alternate Take), Royal Roost, My Heart Stood Still, The Prophet, K.D.'s Blues (Alternate Take) Riffin', Who Cares (Alternate Take), Monaco (Alternate Take), Theme
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Великолепный концертный альбом Кенни Дорхама 1956 года представлен в полном объеме на 3-LP виниловом издании Tone Poet под названием The Complete 'Round About Midnight At The Cafe Bohemia, в котором трубач выступает вместе с Дж. Р. Монтероузом, Кенни Берреллом, Бобби Тиммонсом, Сэмом Джонсом и Артуром Эджхиллом. Продюсером выступил Джо Харли, мастеринг винила выполнен Кевином Греем непосредственно с оригинальных мастер-лент, пластинка отпечатана на 180-граммовом виниле на заводе RTI и упакована в роскошный трехстворчатый конверт с буклетом, содержащим ранее не публиковавшиеся фотографии Фрэнсиса Вольфа и эссе Сида Шварца.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Bohemia (Analogue, Tone Poet) (0602475277859) виниловая пластинка - стоимость товара 12550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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