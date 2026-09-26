Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Birth Of The Cool (Analogue, Tone Poet) (0602478957826) виниловая пластинка
«Birth of the Cool» — сборник американского джазового трубача и руководителя оркестра Майлза Дэвиса, выпущенный в 1957 году. Он включает одиннадцать треков, записанных нонетом Дэвиса для лейбла в течение трёх сессий в 1949 и 1950 годах. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. В 1949 году Майлз Дэвис, Джерри Маллиган и Гил Эванс - которые никогда раньше не встречались - тянулись друг к другу естественной близостью родственных душ. В совокупности они дали друг другу духовный заряд, результатом которого стало множество ночных сессий, на которых проводились серьезные обсуждения, сочинение и продуктивная работа над новыми музыкальными идеями, новыми голосами, новыми концепциями джаза. Их первое появление потрясло восторженную джазовую публику и ознаменовало "Birth Of The Cool". Сегодня эти знаменитые инструментальные партии Майлза Дэвиса интересны как никогда, и здесь они представлены во всей красе.
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