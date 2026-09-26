Donald Byrd - Stepping Into Tomorrow (0602465816822) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Stepping Into Tomorrow
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 750109
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465816822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Stepping Into Tomorrow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stepping Into Tomorrow, Design A Nation, We're Together, Think Twice, Makin' It, Rock And Roll Again, You Are The World, I Love The Girl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Donald Byrd - Stepping Into Tomorrow (0602465816822) виниловая пластинка
Stepping Into Tomorrow — альбом джазового трубача Дональда Берда, выпущенный в 1974 году Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal "Stepping Into Tomorrow" был третьим альбомом джаз-фанка и R&B, вдохновленным Motown, записанным трубачом Дональдом Бердом под руководством продюсера Ларри Майзелла в 1974 году. Как и два его предшественника - "Black Byrd" и "Street Lady" - "Stepping Into Tomorrow" был бестселлером, который также был отмечен джазовыми критиками и позже послужил практически неисчерпаемым источником сэмплов для исполнителей эйсид-джаза, таких как Us3.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465816822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Stepping Into Tomorrow
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stepping Into Tomorrow, Design A Nation, We're Together, Think Twice, Makin' It, Rock And Roll Again, You Are The World, I Love The Girl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Stepping Into Tomorrow — альбом джазового трубача Дональда Берда, выпущенный в 1974 году Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal "Stepping Into Tomorrow" был третьим альбомом джаз-фанка и R&B, вдохновленным Motown, записанным трубачом Дональдом Бердом под руководством продюсера Ларри Майзелла в 1974 году. Как и два его предшественника - "Black Byrd" и "Street Lady" - "Stepping Into Tomorrow" был бестселлером, который также был отмечен джазовыми критиками и позже послужил практически неисчерпаемым источником сэмплов для исполнителей эйсид-джаза, таких как Us3.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Donald Byrd - Stepping Into Tomorrow (0602465816822) виниловая пластинка - купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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