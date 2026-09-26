Top.Mail.Ru
Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Curtis Amy
Альбом (сингл)
Tippin’ On Through
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750107
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458740301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Curtis Amy
Альбом (сингл)
Tippin’ On Through
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Tippin' On Through, Funk In The Evening, For Ayres Only, In Your Own Sweet Way, Summertime, Set Call
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка

Tippin' on Through — концертный альбом саксофониста Кертиса Эми, записанный в 1962 году Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт, мягкий внутренний конверт. В стилистическом плане альбом варьируется от фанкового хард-бопа и соул-джаза в трех оригинальных композициях Эми до джазовой классики Гершвина, а также произведений Бенни Голсона и Дэйва Брубека. Наряду с тенор-саксофонистом, молодой вибрафонист Рой Эйерс особенно ярко блистал на этом концерте, сделав одну из своих первых записей.

Отзывы о товаре Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458740301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Curtis Amy
Альбом (сингл)
Tippin’ On Through
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Tippin' On Through, Funk In The Evening, For Ayres Only, In Your Own Sweet Way, Summertime, Set Call
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Tippin' on Through — концертный альбом саксофониста Кертиса Эми, записанный в 1962 году Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт, мягкий внутренний конверт. В стилистическом плане альбом варьируется от фанкового хард-бопа и соул-джаза в трех оригинальных композициях Эми до джазовой классики Гершвина, а также произведений Бенни Голсона и Дэйва Брубека. Наряду с тенор-саксофонистом, молодой вибрафонист Рой Эйерс особенно ярко блистал на этом концерте, сделав одну из своих первых записей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Curtis Amy - Tippin’ On Through (Analogue, Tone Poet) (0602458740301) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...