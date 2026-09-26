Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blue Mitchell - The Thing To Do (0602475806967) виниловая пластинка
The Thing to Do — альбом американского трубача Блю Митчелла, записанный в 1964 году и выпущенный на лейбле Blue Note. Чик Кориа играет на фортепиано на этом альбоме, одной из его первых записей. На этом альбоме также представлена ??дебютная запись Эла Фостера. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле на Optimal Своим проникновенным, раскачивающимся стилем хард-бопа трубач Блю Митчелл воплотил дух лейбла Blue Note во второй половине 1960-х годов, как мало кто из других музыкантов. «The Thing To Do», записанный в 1964 году, стал первым альбомом Митчелла, выпущенным на этом лейбле в 1965 году (его дебютный альбом «Step Lightly», записанный в 1963 году, вышел только в 1980 году, несмотря на первоклассный состав). «The Thing To Do» имеет историческое значение и потому, что в нем участвуют два молодых музыканта, которые несколько лет спустя добьются всемирной славы в джаз-рок-группе Майлза Дэвиса: пианист Чик Кориа и барабанщик Эл Фостер.
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