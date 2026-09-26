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Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка

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Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка - фото 1
Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sheila Jordan
Альбом (сингл)
Portrait Of Sheila
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750101
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sheila Jordan
Альбом (сингл)
Portrait Of Sheila
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Falling In Love With Love, If You Could See Me Now, Am I Blue, Dat Dere, When The World Was Young, Let's Face The Music And Dance, Laugh, Clown, Laugh, Who Can I Turn To Now, Baltimore Oriole, I'm A Fool To Want You, Hum Drum Blues, Willow Weep For Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Falling In Love With Love, If You Could See Me Now, Am I Blue, Dat Dere, When The World Was Young, Let's Face The Music And Dance, Laugh, Clown, Laugh, Who Can I Turn To Now, Baltimore Oriole, I'm A Fool To Want You, Hum Drum Blues, Willow Weep For Me

Отзывы о товаре Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845931]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sheila Jordan
Альбом (сингл)
Portrait Of Sheila
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Falling In Love With Love, If You Could See Me Now, Am I Blue, Dat Dere, When The World Was Young, Let's Face The Music And Dance, Laugh, Clown, Laugh, Who Can I Turn To Now, Baltimore Oriole, I'm A Fool To Want You, Hum Drum Blues, Willow Weep For Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Falling In Love With Love, If You Could See Me Now, Am I Blue, Dat Dere, When The World Was Young, Let's Face The Music And Dance, Laugh, Clown, Laugh, Who Can I Turn To Now, Baltimore Oriole, I'm A Fool To Want You, Hum Drum Blues, Willow Weep For Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sheila Jordan - Portrait Of Sheila (Analogue, Tone Poet) (0602455845931) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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