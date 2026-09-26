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Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Dexter Calling
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750100
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458740288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Dexter Calling
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Soul Sister, Modal Mood, I Want More, The End Of A Love Affair, Clear The Dex, Ernie's Tune, Smile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка

Dexter Calling. — альбом американского джазового саксофониста Декстера Гордона, записанный в 1961 году и выпущенный на лейбле Blue Note в 1962 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. После бурного десятилетия, проведенного чаще в тюрьме, чем на сцене или в студии звукозаписи, тенор-саксофонист Декстер Гордон начал замечательный ренессанс своей карьеры, заключив новый контракт с Blue Note Records. Записанные с разницей всего в три дня в мае 1961 года в студии Руди Ван Гелдера в Энглвуд-Клиффс, композиции «Doin' Allright» и «Dexter Calling» блестяще закрепили его возвращение в форму. В великолепной поддержке прекрасно подготовленного квартета, игривый тенор-саксофонист легко переходил от энергичного свинга к захватывающим балладам в «Dexter Calling».

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458740288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Dexter Calling
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Soul Sister, Modal Mood, I Want More, The End Of A Love Affair, Clear The Dex, Ernie's Tune, Smile
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Dexter Calling. — альбом американского джазового саксофониста Декстера Гордона, записанный в 1961 году и выпущенный на лейбле Blue Note в 1962 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. После бурного десятилетия, проведенного чаще в тюрьме, чем на сцене или в студии звукозаписи, тенор-саксофонист Декстер Гордон начал замечательный ренессанс своей карьеры, заключив новый контракт с Blue Note Records. Записанные с разницей всего в три дня в мае 1961 года в студии Руди Ван Гелдера в Энглвуд-Клиффс, композиции «Doin' Allright» и «Dexter Calling» блестяще закрепили его возвращение в форму. В великолепной поддержке прекрасно подготовленного квартета, игривый тенор-саксофонист легко переходил от энергичного свинга к захватывающим балладам в «Dexter Calling».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Dexter Calling (Analogue, Tone Poet) (0602458740288) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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