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Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка

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Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка - фото 1
Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
LARRY YOUNG
Альбом (сингл)
Mother Ship
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750099
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458648706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
LARRY YOUNG
Альбом (сингл)
Mother Ship
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Mother Ship, Street Scene, Visions, Trip Merchant, Love Drops
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка

«Mother Ship» — альбом американского органиста Ларри Янга записанный Руди Ван Гелдером 7 февраля 1969 года, но выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. «Mother Ship» — шестой и последний альбом экспериментального органиста Ларри Янга. Здесь он выступает с квартетом, среди которого особенно выделяется блестящий трубач Ли Морган. Хотя альбом был полон безудержной кинетической энергии и содержал несколько более душевных, ритмичных композиций, написанных органистом, он был выпущен только в 1980 году, через два года после смерти Янга.

Отзывы о товаре Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458648706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
LARRY YOUNG
Альбом (сингл)
Mother Ship
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Mother Ship, Street Scene, Visions, Trip Merchant, Love Drops
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
«Mother Ship» — альбом американского органиста Ларри Янга записанный Руди Ван Гелдером 7 февраля 1969 года, но выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on гейтфолд, мягкий внутренний конверт. «Mother Ship» — шестой и последний альбом экспериментального органиста Ларри Янга. Здесь он выступает с квартетом, среди которого особенно выделяется блестящий трубач Ли Морган. Хотя альбом был полон безудержной кинетической энергии и содержал несколько более душевных, ритмичных композиций, написанных органистом, он был выпущен только в 1980 году, через два года после смерти Янга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Young - Mother Ship (Analogue, Tone Poet) (0602458648706) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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