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McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка - фото 1
McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Asante
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка - фото 1
  • McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750098
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Загружаем...
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McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465019742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Asante
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Malika, Asante, Goin' Home, Fulfillment
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка

Asante — альбом джазового пианиста Маккоя Тайнера, выпущенный на лейбле Blue Note. Он был записан в 1970 году, но вышел только в 1974 году Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт, мягкий внутренний конверт. Уже в записях, сделанных для лейбла Blue Note в конце 1960-х годов, Маккой Тайнер в некоторых произведениях черпал вдохновение из африканской музыки. На альбоме «Asante», записанном в сентябре 1970 года, Тайнер вывел эти влияния на первый план в четырех собственных композициях с участием исключительной новой группы, включающей альт-саксофониста Эндрю Уайта, гитариста Теда Данбара, басиста Бастера Уильямса, барабанщика Билли Харта, перкуссиониста Мтуме. На двух треках можно услышать неземной голос певицы Сонгай Сандры Смит. Альбом был выпущен лейблом Blue Note только в 1974 году, после того как Маккой Тайнер уже выпустил серию весьма успешных альбомов на своем новом лейбле Milestone.

Отзывы о товаре McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465019742]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Asante
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Malika, Asante, Goin' Home, Fulfillment
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Asante — альбом джазового пианиста Маккоя Тайнера, выпущенный на лейбле Blue Note. Он был записан в 1970 году, но вышел только в 1974 году Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт, мягкий внутренний конверт. Уже в записях, сделанных для лейбла Blue Note в конце 1960-х годов, Маккой Тайнер в некоторых произведениях черпал вдохновение из африканской музыки. На альбоме «Asante», записанном в сентябре 1970 года, Тайнер вывел эти влияния на первый план в четырех собственных композициях с участием исключительной новой группы, включающей альт-саксофониста Эндрю Уайта, гитариста Теда Данбара, басиста Бастера Уильямса, барабанщика Билли Харта, перкуссиониста Мтуме. На двух треках можно услышать неземной голос певицы Сонгай Сандры Смит. Альбом был выпущен лейблом Blue Note только в 1974 году, после того как Маккой Тайнер уже выпустил серию весьма успешных альбомов на своем новом лейбле Milestone.
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McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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