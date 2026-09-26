McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара McCoy Tyner - Asante (Analogue, Tone Poet) (0602465019742) виниловая пластинка
Asante — альбом джазового пианиста Маккоя Тайнера, выпущенный на лейбле Blue Note. Он был записан в 1970 году, но вышел только в 1974 году Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный tip-on конверт, мягкий внутренний конверт. Уже в записях, сделанных для лейбла Blue Note в конце 1960-х годов, Маккой Тайнер в некоторых произведениях черпал вдохновение из африканской музыки. На альбоме «Asante», записанном в сентябре 1970 года, Тайнер вывел эти влияния на первый план в четырех собственных композициях с участием исключительной новой группы, включающей альт-саксофониста Эндрю Уайта, гитариста Теда Данбара, басиста Бастера Уильямса, барабанщика Билли Харта, перкуссиониста Мтуме. На двух треках можно услышать неземной голос певицы Сонгай Сандры Смит. Альбом был выпущен лейблом Blue Note только в 1974 году, после того как Маккой Тайнер уже выпустил серию весьма успешных альбомов на своем новом лейбле Milestone.
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