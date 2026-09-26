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Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Odyssey Of Iska
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750097
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Загружаем...
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Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438963607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Odyssey Of Iska
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Wind, Storm, Calm, De Pois Do Amour, O Vazio (After Love, Emptiness), Joy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка

Odyssey Of Iska — альбом американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, выпущенный в 1970 году. Blue Note Tone Poet Edition: Стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г) Когда Уэйн Шортер записывал свой последний сольный альбом для Blue Note "Odyssey Of Iska" в 1970 году, он переживал период потрясений. Незадолго до этого саксофонист покинул группу Майлза Дэвиса, с которой он, среди прочего, записал пионерские джаз-фьюжн альбомы "In A Silent Way" и "Bitches Brew" и собирался основать группу Weather Report вместе с пианистом Джо Завинулом. Музыка на "Odyssey Of Iska" отражает как его недавнюю работу с Майлзом, так и дает представление о музыке, которая выйдет с Weather Report.

Отзывы о товаре Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438963607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Odyssey Of Iska
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Wind, Storm, Calm, De Pois Do Amour, O Vazio (After Love, Emptiness), Joy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Odyssey Of Iska — альбом американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, выпущенный в 1970 году. Blue Note Tone Poet Edition: Стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г) Когда Уэйн Шортер записывал свой последний сольный альбом для Blue Note "Odyssey Of Iska" в 1970 году, он переживал период потрясений. Незадолго до этого саксофонист покинул группу Майлза Дэвиса, с которой он, среди прочего, записал пионерские джаз-фьюжн альбомы "In A Silent Way" и "Bitches Brew" и собирался основать группу Weather Report вместе с пианистом Джо Завинулом. Музыка на "Odyssey Of Iska" отражает как его недавнюю работу с Майлзом, так и дает представление о музыке, которая выйдет с Weather Report.
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Отзывы


Wayne Shorter - Odyssey Of Iska (Analogue, Tone Poet) (0602438963607) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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