Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joscho Stephan
Альбом (сингл)
Paris-Berlin
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 750094
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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joscho Stephan
Альбом (сингл)
Paris-Berlin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Train To Paris, Are You In The Mood, Valse De La Mer, Songe D'Automne, Vous Et Moi, Mein Kleiner Gr?ner Kaktus, Hallo, Kleines Fr?ulein, Bei Dir War Es Immer So Sch?n, Kein Schwein Ruft Mich An, Wes Berlin
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка
Альбом немецкого гитариста Йошо Стефана и его трио, посвящённый двум городам — Парижу и Берлину. Джипси-свинг в духе наследия Django Reinhardt и St?phane Grappelli сочетается с авторскими композициями и известными европейскими мелодиями. Запись выполнена методом Direct-to-Disc в берлинской Studio 1 Emil Berliner Studios.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joscho Stephan
Альбом (сингл)
Paris-Berlin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Train To Paris, Are You In The Mood, Valse De La Mer, Songe D'Automne, Vous Et Moi, Mein Kleiner Gr?ner Kaktus, Hallo, Kleines Fr?ulein, Bei Dir War Es Immer So Sch?n, Kein Schwein Ruft Mich An, Wes Berlin
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Альбом немецкого гитариста Йошо Стефана и его трио, посвящённый двум городам — Парижу и Берлину. Джипси-свинг в духе наследия Django Reinhardt и St?phane Grappelli сочетается с авторскими композициями и известными европейскими мелодиями. Запись выполнена методом Direct-to-Disc в берлинской Studio 1 Emil Berliner Studios.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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