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Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка

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Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - фото 1
Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - фото 2
Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joscho Stephan
Альбом (сингл)
Paris-Berlin
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - фото 1
  • Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - фото 2
  • Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joscho Stephan
Альбом (сингл)
Paris-Berlin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Train To Paris, Are You In The Mood, Valse De La Mer, Songe D'Automne, Vous Et Moi, Mein Kleiner Gr?ner Kaktus, Hallo, Kleines Fr?ulein, Bei Dir War Es Immer So Sch?n, Kein Schwein Ruft Mich An, Wes Berlin
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка

Альбом немецкого гитариста Йошо Стефана и его трио, посвящённый двум городам — Парижу и Берлину. Джипси-свинг в духе наследия Django Reinhardt и St?phane Grappelli сочетается с авторскими композициями и известными европейскими мелодиями. Запись выполнена методом Direct-to-Disc в берлинской Studio 1 Emil Berliner Studios.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joscho Stephan
Альбом (сингл)
Paris-Berlin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Train To Paris, Are You In The Mood, Valse De La Mer, Songe D'Automne, Vous Et Moi, Mein Kleiner Gr?ner Kaktus, Hallo, Kleines Fr?ulein, Bei Dir War Es Immer So Sch?n, Kein Schwein Ruft Mich An, Wes Berlin
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом немецкого гитариста Йошо Стефана и его трио, посвящённый двум городам — Парижу и Берлину. Джипси-свинг в духе наследия Django Reinhardt и St?phane Grappelli сочетается с авторскими композициями и известными европейскими мелодиями. Запись выполнена методом Direct-to-Disc в берлинской Studio 1 Emil Berliner Studios.


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
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Joscho Stephan - Paris-Berlin (Audiophile Edition) (4260428070177) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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