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Jocelyn Smith - Pure & Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jocelyn Smith - Pure & Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка

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Jocelyn Smith - Pure &amp; Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка - фото 1
Jocelyn Smith - Pure &amp; Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Pure & Natural
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jocelyn Smith - Pure &amp; Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка - фото 1
  • Jocelyn Smith - Pure &amp; Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jocelyn Smith - Pure & Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Pure & Natural
Жанр
Jazz
Трек-лист
The liar, Choose to change, Blues (hoochie cootchie woman), Letter, Summertime, Move on up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jocelyn Smith - Pure & Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка

Pure & Natural (Audiophile Edition) — эксклюзивное аудиофильское издание от американской джазовой исполнительницы Джослин Б. Смит (Jocelyn B. Smith). Альбом записан в легендарной студии Emil Berliner Studios по уникальному методу Direct-To-Disc (D2D) — прямая запись живого выступления музыкантов в студии сразу на лаковый диск, без использования магнитной ленты и цифровой обработки. Это позволяет сохранить максимальную естественность звука, потрясающий динамический диапазон и объемную атмосферу помещения. Пластинка отпечатана на легендарном немецком заводе Pallas на тяжелом 180-граммовом виниле ограниченным пронумерованным тиражом, что гарантирует эталонное качество массы и минимальный уровень шума. В записи приняли участие топовые музыканты берлинской джазовой сцены, включая знаменитого саксофониста Фолькера Шлотта. Альбом звучит как настоящий «живой» концерт сыгранной клубной группы.

Отзывы о товаре Jocelyn Smith - Pure & Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070054]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jocelyn Smith
Альбом (сингл)
Pure & Natural
Жанр
Jazz
Трек-лист
The liar, Choose to change, Blues (hoochie cootchie woman), Letter, Summertime, Move on up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Pure & Natural (Audiophile Edition) — эксклюзивное аудиофильское издание от американской джазовой исполнительницы Джослин Б. Смит (Jocelyn B. Smith). Альбом записан в легендарной студии Emil Berliner Studios по уникальному методу Direct-To-Disc (D2D) — прямая запись живого выступления музыкантов в студии сразу на лаковый диск, без использования магнитной ленты и цифровой обработки. Это позволяет сохранить максимальную естественность звука, потрясающий динамический диапазон и объемную атмосферу помещения. Пластинка отпечатана на легендарном немецком заводе Pallas на тяжелом 180-граммовом виниле ограниченным пронумерованным тиражом, что гарантирует эталонное качество массы и минимальный уровень шума. В записи приняли участие топовые музыканты берлинской джазовой сцены, включая знаменитого саксофониста Фолькера Шлотта. Альбом звучит как настоящий «живой» концерт сыгранной клубной группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jocelyn Smith - Pure & Natural (Audiophile Edition) (4260428070054) виниловая пластинка – стоимость товара 4550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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