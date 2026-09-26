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Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка

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Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка - фото 1
Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Samson Marzbami
Альбом (сингл)
Berlin Variations
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка - фото 1
  • Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750092
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Загружаем...
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Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Samson Marzbami
Альбом (сингл)
Berlin Variations
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Day Variation, Night Variation
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка

Пронумерованное, ограниченное издание на виниле 180 г, мастеринг выполнен в студии Emil Berliner Studios!. Прессовано в Pallas!. Самсон Марзбани — французский пианист с персидскими и индийскими корнями. С юности импровизация занимала центральное место в его творческой деятельности. В этих «Берлинских вариациях» ансамбль Самсона Марзбани представляет запись, которую невозможно отнести ни к одному из традиционных жанров. Артисты довольно свободно импровизируют на чисто акустических и — в более широком смысле — классических инструментах. Результат напоминает музыку группы Can или раннего Pink Floyd, хотя даже эта попытка классификации не отражает всех аспектов этой особенной музыки. «Каждая нота, которую вы услышите на этом альбоме, была вдохновлена ??нашим исполнением. Импровизация — это радостное путешествие в неизведанное: бесконечные открытия происходят по пути во взаимодействии с другими музыкантами. Наши руки, инструменты и голоса порождают эмоции, превосходящие все, что мы могли себе представить до начала игры. А опыт прямой записи на диск вывел наше импровизационное путешествие на совершенно новый уровень… Счастливого пути!» — Самсон Марзбани



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Samson Marzbami
Альбом (сингл)
Berlin Variations
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Day Variation, Night Variation
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Описание
Пронумерованное, ограниченное издание на виниле 180 г, мастеринг выполнен в студии Emil Berliner Studios!. Прессовано в Pallas!. Самсон Марзбани — французский пианист с персидскими и индийскими корнями. С юности импровизация занимала центральное место в его творческой деятельности. В этих «Берлинских вариациях» ансамбль Самсона Марзбани представляет запись, которую невозможно отнести ни к одному из традиционных жанров. Артисты довольно свободно импровизируют на чисто акустических и — в более широком смысле — классических инструментах. Результат напоминает музыку группы Can или раннего Pink Floyd, хотя даже эта попытка классификации не отражает всех аспектов этой особенной музыки. «Каждая нота, которую вы услышите на этом альбоме, была вдохновлена ??нашим исполнением. Импровизация — это радостное путешествие в неизведанное: бесконечные открытия происходят по пути во взаимодействии с другими музыкантами. Наши руки, инструменты и голоса порождают эмоции, превосходящие все, что мы могли себе представить до начала игры. А опыт прямой записи на диск вывел наше импровизационное путешествие на совершенно новый уровень… Счастливого пути!» — Самсон Марзбани


Теги товара: Limited Edition
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Samson Marzbami - Berlin Variations (Audiophile Edition) (4260428070153) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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