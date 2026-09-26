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Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка

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Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка - фото 1
Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка - фото 2
Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Katie Mahan
Альбом (сингл)
Plays Gershwin
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка - фото 1
  • Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка - фото 2
  • Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750091
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Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка
4 550 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Katie Mahan
Альбом (сингл)
Plays Gershwin
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
George Gershwin– Rhapsody in Blue, George Gershwin– Embraeceable You, George Gershwin– Got Rhythm, George Gershwin– Our Love is here to Stay, George Gershwin– Prelude No 1, George Gershwin– Prelude No 2, George Gershwin– Prelude No 3
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка

Джордж Гершвин — самый любимый американский классический композитор. Его музыка олицетворяет идеалы многообразного современного мира, подобно волшебному зеркалу, отражающему все аспекты окружающего мира. Гершвин открыл концертный зал для популярной американской музыки и разрушил традиционные границы между популярной и академической музыкой. Он любил играть на фортепиано и часами импровизировал. Его игра на фортепиано была выдающейся, отличавшейся не только безудержной виртуозностью и спонтанностью, но и сложностью, очарованием и невероятной изобретательностью. Именно через фортепиано его воображение воплощалось в композиции, и хотя он одинаково хорошо чувствовал себя, импровизируя на фортепиано на вечеринке, сочиняя популярные песни для Бродвея или создавая масштабные произведения для концертного зала, именно как «серьезный» классический композитор и пианист Гершвин больше всего хотел, чтобы его помнили и уважали. Композиции на этом альбоме отдают дань уважения «классическому» Гершвину. Кэти Махан, которая в возрасте четырех лет вдохновилась на изучение фортепиано после посещения концерта Гершвина в исполнении сестер Лабек, не пытается подражать уникальному фортепианному стилю Гершвина и не стремится играть в джазовом стиле. Напротив, она привносит свой собственный неповторимый голос в его произведения, представляя аранжировки, которые являются откровенно классическими и отражают ее собственную личность и музыкальное образование. В этой концертной записи, сделанной непосредственно на диск, Махан не только передает спонтанность и оригинальность, присущие музыке Гершвина, но и переносит ее в классическую сферу, где композитор больше всего желал находиться. «Чтобы согласиться на запись сольного фортепианного концерта методом прямой записи на диск, нужны стальные нервы и изрядная доля смирения, но именно на это согласилась Кэти Махан. Результаты впечатляют как в музыкальном, так и в звуковом плане… Эта запись, созданная той же командой, которая работала над бокс-сетом Брамса, записанным Берлинским филармоническим оркестром методом прямой записи на диск, была сделана в берлинском зале Meistersaal, построенном в 1910 году как концертный зал камерной музыки. Рояль Steinway D был озвучен микрофонами Josephson C700 и Sennheiser MKE 212R, подключенными к винтажному ламповому микшерному пульту DGG, а затем к токарному станку и фрезерной головке Neumann VMS80/SX74, управляемым усилителем Ortofon GO 741. Если вам это кажется рецептом звуковой красоты, вы правы!… Звук фортепиано яркий и прямой, как это может обеспечить только метод прямой записи на диск, с богатой окружающей реверберацией, которая смягчает, но никогда не отвлекает от главного.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Katie Mahan
Альбом (сингл)
Plays Gershwin
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
George Gershwin– Rhapsody in Blue, George Gershwin– Embraeceable You, George Gershwin– Got Rhythm, George Gershwin– Our Love is here to Stay, George Gershwin– Prelude No 1, George Gershwin– Prelude No 2, George Gershwin– Prelude No 3
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Berliner Direct To Disc Recordings
Страна производитель
Германия
Описание
Джордж Гершвин — самый любимый американский классический композитор. Его музыка олицетворяет идеалы многообразного современного мира, подобно волшебному зеркалу, отражающему все аспекты окружающего мира. Гершвин открыл концертный зал для популярной американской музыки и разрушил традиционные границы между популярной и академической музыкой. Он любил играть на фортепиано и часами импровизировал. Его игра на фортепиано была выдающейся, отличавшейся не только безудержной виртуозностью и спонтанностью, но и сложностью, очарованием и невероятной изобретательностью. Именно через фортепиано его воображение воплощалось в композиции, и хотя он одинаково хорошо чувствовал себя, импровизируя на фортепиано на вечеринке, сочиняя популярные песни для Бродвея или создавая масштабные произведения для концертного зала, именно как «серьезный» классический композитор и пианист Гершвин больше всего хотел, чтобы его помнили и уважали. Композиции на этом альбоме отдают дань уважения «классическому» Гершвину. Кэти Махан, которая в возрасте четырех лет вдохновилась на изучение фортепиано после посещения концерта Гершвина в исполнении сестер Лабек, не пытается подражать уникальному фортепианному стилю Гершвина и не стремится играть в джазовом стиле. Напротив, она привносит свой собственный неповторимый голос в его произведения, представляя аранжировки, которые являются откровенно классическими и отражают ее собственную личность и музыкальное образование. В этой концертной записи, сделанной непосредственно на диск, Махан не только передает спонтанность и оригинальность, присущие музыке Гершвина, но и переносит ее в классическую сферу, где композитор больше всего желал находиться. «Чтобы согласиться на запись сольного фортепианного концерта методом прямой записи на диск, нужны стальные нервы и изрядная доля смирения, но именно на это согласилась Кэти Махан. Результаты впечатляют как в музыкальном, так и в звуковом плане… Эта запись, созданная той же командой, которая работала над бокс-сетом Брамса, записанным Берлинским филармоническим оркестром методом прямой записи на диск, была сделана в берлинском зале Meistersaal, построенном в 1910 году как концертный зал камерной музыки. Рояль Steinway D был озвучен микрофонами Josephson C700 и Sennheiser MKE 212R, подключенными к винтажному ламповому микшерному пульту DGG, а затем к токарному станку и фрезерной головке Neumann VMS80/SX74, управляемым усилителем Ortofon GO 741. Если вам это кажется рецептом звуковой красоты, вы правы!… Звук фортепиано яркий и прямой, как это может обеспечить только метод прямой записи на диск, с богатой окружающей реверберацией, которая смягчает, но никогда не отвлекает от главного.


Теги товара: Limited Edition
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Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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