Описание товара Katie Mahan - Plays Gershwin (Audiophile Edition) (4260428070061) виниловая пластинка

Джордж Гершвин — самый любимый американский классический композитор. Его музыка олицетворяет идеалы многообразного современного мира, подобно волшебному зеркалу, отражающему все аспекты окружающего мира. Гершвин открыл концертный зал для популярной американской музыки и разрушил традиционные границы между популярной и академической музыкой. Он любил играть на фортепиано и часами импровизировал. Его игра на фортепиано была выдающейся, отличавшейся не только безудержной виртуозностью и спонтанностью, но и сложностью, очарованием и невероятной изобретательностью. Именно через фортепиано его воображение воплощалось в композиции, и хотя он одинаково хорошо чувствовал себя, импровизируя на фортепиано на вечеринке, сочиняя популярные песни для Бродвея или создавая масштабные произведения для концертного зала, именно как «серьезный» классический композитор и пианист Гершвин больше всего хотел, чтобы его помнили и уважали. Композиции на этом альбоме отдают дань уважения «классическому» Гершвину. Кэти Махан, которая в возрасте четырех лет вдохновилась на изучение фортепиано после посещения концерта Гершвина в исполнении сестер Лабек, не пытается подражать уникальному фортепианному стилю Гершвина и не стремится играть в джазовом стиле. Напротив, она привносит свой собственный неповторимый голос в его произведения, представляя аранжировки, которые являются откровенно классическими и отражают ее собственную личность и музыкальное образование. В этой концертной записи, сделанной непосредственно на диск, Махан не только передает спонтанность и оригинальность, присущие музыке Гершвина, но и переносит ее в классическую сферу, где композитор больше всего желал находиться. «Чтобы согласиться на запись сольного фортепианного концерта методом прямой записи на диск, нужны стальные нервы и изрядная доля смирения, но именно на это согласилась Кэти Махан. Результаты впечатляют как в музыкальном, так и в звуковом плане… Эта запись, созданная той же командой, которая работала над бокс-сетом Брамса, записанным Берлинским филармоническим оркестром методом прямой записи на диск, была сделана в берлинском зале Meistersaal, построенном в 1910 году как концертный зал камерной музыки. Рояль Steinway D был озвучен микрофонами Josephson C700 и Sennheiser MKE 212R, подключенными к винтажному ламповому микшерному пульту DGG, а затем к токарному станку и фрезерной головке Neumann VMS80/SX74, управляемым усилителем Ortofon GO 741. Если вам это кажется рецептом звуковой красоты, вы правы!… Звук фортепиано яркий и прямой, как это может обеспечить только метод прямой записи на диск, с богатой окружающей реверберацией, которая смягчает, но никогда не отвлекает от главного.