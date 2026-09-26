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Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка

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Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка - фото 1
Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Paavali Jumppanen
Альбом (сингл)
Moments In Time
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка - фото 1
  • Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750090
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070122]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Paavali Jumppanen
Альбом (сингл)
Moments In Time
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Barcarolle in F-sharp major, Op. 60, Jurmo, Op. 31, Piano Sonata No. 3, Formant 2: Trope, Piano Sonata No. 3, Formant 3: Constellation-Miroir
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка

Сольный фортепианный альбом финского пианиста Паавали Юмппанена с произведениями Шопена, Яакко Куусисто и Пьера Булеза. Запись выполнена в 2014 году в берлинском Meistersaal методом Direct-to-Disc, обеспечивающим исключительную детальность, естественную динамику и живое звучание рояля Steinway D.

Отзывы о товаре Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Berliner Meister Schallplatten
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Berliner Meister Schallplatten
Barcode
[4260428070122]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Paavali Jumppanen
Альбом (сингл)
Moments In Time
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Barcarolle in F-sharp major, Op. 60, Jurmo, Op. 31, Piano Sonata No. 3, Formant 2: Trope, Piano Sonata No. 3, Formant 3: Constellation-Miroir
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сольный фортепианный альбом финского пианиста Паавали Юмппанена с произведениями Шопена, Яакко Куусисто и Пьера Булеза. Запись выполнена в 2014 году в берлинском Meistersaal методом Direct-to-Disc, обеспечивающим исключительную детальность, естественную динамику и живое звучание рояля Steinway D.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paavali Jumppanen - Moments In Time (Audiophile Edition) (4260428070122) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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