Top.Mail.Ru
Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750088
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Bl
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Blueberry Hill, My Reverie, Flying Home, Serenade in Blue, Adios



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Bl
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Blueberry Hill, My Reverie, Flying Home, Serenade in Blue, Adios


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка – стоимость товара 3270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...