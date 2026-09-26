Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 750088
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3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Bl
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Blueberry Hill, My Reverie, Flying Home, Serenade in Blue, Adios
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Bellevue Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bellevue Entertainment
Barcode
[5712192004432]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Glenn Miller
Альбом (сингл)
Moonlight And Miller
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Bl
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, A String of Pearls, Little Brown Jug, Juke Box Saturday Night, Don't Sit Under the Apple Tree, My Blue Heaven, Beat Me Daddy (Eight to the Bar), Sunrise Serenade, Frenesi, It Happened in Sun Valley, Down South Camp Meeting, Elmer's Tune, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, Take the a Train, Perfidia, American Patrol, Song of the Volga Boatmen, (I've Got a Gal In) Kalamazoo, Ida (Sweet As Apple Cider), Jersey Bounce, Moonlight Cocktail, Blueberry Hill, My Reverie, Flying Home, Serenade in Blue, Adios
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Glenn Miller - Moonlight And Miller (coloured) (5712192004432) виниловая пластинка – стоимость товара 3270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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