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Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка

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Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка - фото 1
Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harold Farberman
Альбом (сингл)
The All Star Percussion Ensemble
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка - фото 1
  • Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 570 руб. 
Начислим 456 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750087
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Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка
15 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harold Farberman
Альбом (сингл)
The All Star Percussion Ensemble
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Georges Bizet–Carmen Fantasy - Part 1, Georges Bizet–Carmen Fantasy - Part 2, Ludwig van Beethoven–Scherzo, From Symphony No. 9, Hector Berlioz–March To The Scaffold, From Symphonie Fantastique, Johann Pachelbel–Cannon In D
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка

Ансамбль ударных инструментов All Star Percussion Ensemble под управлением дирижера Гарольда Фарбермана выпустил пронумерованный, ограниченный тираж альбома One-Step на 180-граммовом виниле со скоростью 45 об/мин (2 LP). В альбом вошли произведения Бизе, Бетховена, Берлиоза и Пахельбеля. Гарольд Фарберман давно заслужил бы звездный статус — если бы перкуссионистов боготворили так же, как пианистов, гитаристов, саксофонистов и других виртуозов своих инструментов. Эта запись включает четыре классических произведения раннего романтизма, романтизма и барокко, которые, с точки зрения оригинальных композиций, не могли бы быть более разными. Десять лучших перкуссионистов из самых известных американских оркестров и Королевского датского оркестра объединились под управлением Фарбермана, играя на 60-80 различных ударных инструментах — в каждом произведении! Продюсером записи выступил легендарный Эндрю Каздин, и она создает захватывающее звуковое пространство, которое редко можно услышать даже в концертных залах. Фарберман изучал ударные инструменты в Джульярдской школе музыки и в возрасте 20 лет стал самым молодым членом Бостонского симфонического оркестра. Параллельно он занимался композицией, написал свои первые произведения, а позже дирижировал такими оркестрами, как Лондонский симфонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. В его творчестве три оперы для ударных инструментов, различные произведения для оркестра и камерных ансамблей, музыка для кино и композиции для танцевальных трупп. Сегодня он занимает профессорскую должность в Бард-колледже в Нью-Йорке.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Harold Farberman
Альбом (сингл)
The All Star Percussion Ensemble
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Georges Bizet–Carmen Fantasy - Part 1, Georges Bizet–Carmen Fantasy - Part 2, Ludwig van Beethoven–Scherzo, From Symphony No. 9, Hector Berlioz–March To The Scaffold, From Symphonie Fantastique, Johann Pachelbel–Cannon In D
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ансамбль ударных инструментов All Star Percussion Ensemble под управлением дирижера Гарольда Фарбермана выпустил пронумерованный, ограниченный тираж альбома One-Step на 180-граммовом виниле со скоростью 45 об/мин (2 LP). В альбом вошли произведения Бизе, Бетховена, Берлиоза и Пахельбеля. Гарольд Фарберман давно заслужил бы звездный статус — если бы перкуссионистов боготворили так же, как пианистов, гитаристов, саксофонистов и других виртуозов своих инструментов. Эта запись включает четыре классических произведения раннего романтизма, романтизма и барокко, которые, с точки зрения оригинальных композиций, не могли бы быть более разными. Десять лучших перкуссионистов из самых известных американских оркестров и Королевского датского оркестра объединились под управлением Фарбермана, играя на 60-80 различных ударных инструментах — в каждом произведении! Продюсером записи выступил легендарный Эндрю Каздин, и она создает захватывающее звуковое пространство, которое редко можно услышать даже в концертных залах. Фарберман изучал ударные инструменты в Джульярдской школе музыки и в возрасте 20 лет стал самым молодым членом Бостонского симфонического оркестра. Параллельно он занимался композицией, написал свои первые произведения, а позже дирижировал такими оркестрами, как Лондонский симфонический оркестр и Королевский филармонический оркестр. В его творчестве три оперы для ударных инструментов, различные произведения для оркестра и камерных ансамблей, музыка для кино и композиции для танцевальных трупп. Сегодня он занимает профессорскую должность в Бард-колледже в Нью-Йорке.


Теги товара: Limited Edition
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Harold Farberman - The All Star Percussion Ensemble (Analogue One-Step Pressing) (8690101057410) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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