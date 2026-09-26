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Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка

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Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка - фото 1
Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vaclav Smetacek
Альбом (сингл)
Orff: Carmina Burana
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка - фото 1
  • Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750086
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Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vaclav Smetacek
Альбом (сингл)
Orff: Carmina Burana
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
О fortuna, Fortune plango vulnera, Primo vere, Veris leta facies, Omnia sol temperat, Ecce gratum, Uf dem anger, Dance, Floret silva, Chramer, gip die varwe mir, Round dance, Were diu werlt alle min, In taberna, Estuans interius, Olim lacus colueram, Ego sum abbas, In taberna quando sumus, Cour d'amours, Amor volat undique, Dies, nox et omnia, Stetit puella, Circa mea pectora, Si puer cum puellula, Veni, veni, venias, In trutina, Tempus est iocundum, Dulcissime, Blanziflor et helena, Ave formosi
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка

Лимитированное аудиофильское издание на цветном/прозрачном виниле от 21 ноября 2025 года. Данный релиз представляет собой аудиофильское переиздание легендарной записи 1961 года, выпущенное итальянским лейблом AudioNautes Recordings. Чешский дирижер Вацлав Сметачек (V?clav Smet??ek) совместно с Чешским филармоническим оркестром и Чешским хором исполняет знаменитую сценическую кантату Карла Орфа «Carmina Burana». [. Это была первая коммерческая стереофоническая запись данного произведения, сделанная студией Supraphon с использованием культовых микрофонов RCA-DX77 и магнитофона Telefunken M10. Версия Сметачека признана критиками одной из самых эмоциональных, мощных и удачных в истории. Ремастеринг выполнен напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент, а сама пластинка отпечатана на тяжелом цветном (прозрачном кристальном) виниле весом 200 грамм ограниченным тиражом (1000 пронумерованных копий).

Отзывы о товаре Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Vaclav Smetacek
Альбом (сингл)
Orff: Carmina Burana
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
О fortuna, Fortune plango vulnera, Primo vere, Veris leta facies, Omnia sol temperat, Ecce gratum, Uf dem anger, Dance, Floret silva, Chramer, gip die varwe mir, Round dance, Were diu werlt alle min, In taberna, Estuans interius, Olim lacus colueram, Ego sum abbas, In taberna quando sumus, Cour d'amours, Amor volat undique, Dies, nox et omnia, Stetit puella, Circa mea pectora, Si puer cum puellula, Veni, veni, venias, In trutina, Tempus est iocundum, Dulcissime, Blanziflor et helena, Ave formosi
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Описание
Лимитированное аудиофильское издание на цветном/прозрачном виниле от 21 ноября 2025 года. Данный релиз представляет собой аудиофильское переиздание легендарной записи 1961 года, выпущенное итальянским лейблом AudioNautes Recordings. Чешский дирижер Вацлав Сметачек (V?clav Smet??ek) совместно с Чешским филармоническим оркестром и Чешским хором исполняет знаменитую сценическую кантату Карла Орфа «Carmina Burana». [. Это была первая коммерческая стереофоническая запись данного произведения, сделанная студией Supraphon с использованием культовых микрофонов RCA-DX77 и магнитофона Telefunken M10. Версия Сметачека признана критиками одной из самых эмоциональных, мощных и удачных в истории. Ремастеринг выполнен напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент, а сама пластинка отпечатана на тяжелом цветном (прозрачном кристальном) виниле весом 200 грамм ограниченным тиражом (1000 пронумерованных копий).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vaclav Smetacek - Orff: Carmina Burana (Analogue) (coloured) (8690101057434) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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