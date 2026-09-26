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Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка

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Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка - фото 1
Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Send In The Clowns
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка - фото 1
  • Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750083
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Send In The Clowns
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Got A Right To Sing The Blues, Just Friends, Ill Wind, If You Could See Me Now, I Hadn't Anyone Till You, Send In The Clowns, All The Things You Are, Indian Summer, When Your Lover Has Gone, From This Moment On
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка

Джазовый альбом Сары Вон, записанный с её трио и оркестром Каунта Бэйси. Программа объединяет классические джазовые стандарты и заглавную композицию Send In The Clowns, подчёркивая богатый и выразительный вокал певицы.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
Send In The Clowns
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
I Got A Right To Sing The Blues, Just Friends, Ill Wind, If You Could See Me Now, I Hadn't Anyone Till You, Send In The Clowns, All The Things You Are, Indian Summer, When Your Lover Has Gone, From This Moment On
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Джазовый альбом Сары Вон, записанный с её трио и оркестром Каунта Бэйси. Программа объединяет классические джазовые стандарты и заглавную композицию Send In The Clowns, подчёркивая богатый и выразительный вокал певицы.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - Send In The Clowns (Analogue) (0753088019616) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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