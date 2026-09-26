Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Evans - New Jazz Conceptions (Analogue) (0753088222375) виниловая пластинка
Из всего, что переиздавала компания Analogue Productions, лишь немногие записи вызвали такой же восторг, как наши версии пластинок Билла Эванса из его каталога Riverside на 45 об/мин. Теперь мы предлагаем отдельные записи из этой великолепной коллекции для продажи. Это лучшие релизы для аудиофилов, ценящих джаз, которые пополнят вашу коллекцию!. В сентябре 1956 года 27-летний пианист Билл Эванс незаметно записал New Jazz Conceptions — свой дебютный альбом, смелое заявление музыканта, всё ещё остававшегося в тени. В то время имя Эванса ещё не было предметом благоговейного шепота в каждом джазовом кругу; Майлз Дэвис ещё не пригласил его, и большинство слушателей понятия не имели, что их ждёт. Но, слушая его сейчас, можно услышать искру гения, которая вскоре изменит современное джазовое фортепиано. Здесь интроспективный подход Эванса, смелость в гармонии и ритмическая чувствительность уже были полностью сформированы. Будь то его замысловатое взаимодействие в трио или сияющие сольные партии, ощущается безошибочное чувство открытия — чувство артиста, размышляющего и чувствующего за клавиатурой в реальном времени. Это музыка, одновременно интеллектуальная и глубоко человечная, которая никогда не теряет своей эмоциональной силы. Для коллекционеров New Jazz Conceptions — это не просто первый шаг Эванса, это план всего, что последовало за ним. Здесь можно проследить ДНК более поздних шедевров, звучание, вдохновившее Херби Хэнкока, Чика Кориа, Кита Джарретта и последующие поколения. Это Билл Эванс до того, как стал легендой — всё ещё совершенствующийся, всё ещё исследующий, но уже безошибочно узнаваемый как он сам.
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