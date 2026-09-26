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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка

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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 1
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 2
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 3
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 4
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 5
Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Blows The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 4
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 5
  • Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088614910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Blows The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Blue Devil Blues, Home Free Blues, Blue Prelude, Frankie And Johnny, Birth Of The Blues, A Blues Offering, Hymnal Blues, Morning After Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка

Когда альт-саксофонист Сонни Ститт начал свою карьеру в начале 1940-х годов, некоторые критики несправедливо называли его клоном Чарли Паркера. Вскоре он доказал, что у него действительно был собственный профиль с записями, на которых его можно было услышать как тенор-саксофониста или даже баритон-саксофониста. Однако для "Blows The Blues" в 1959 году он вернулся исключительно к альт-саксофону. Название альбома говорит само за себя! Со своим превосходным и хорошо отрепетированным квартетом Сонни Ститт представляет восемь номеров (шесть из них написаны им самим) в разных оттенках блюза.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088614910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Sonny Stitt
Альбом (сингл)
Blows The Blues
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Blue Devil Blues, Home Free Blues, Blue Prelude, Frankie And Johnny, Birth Of The Blues, A Blues Offering, Hymnal Blues, Morning After Blues
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Описание
Когда альт-саксофонист Сонни Ститт начал свою карьеру в начале 1940-х годов, некоторые критики несправедливо называли его клоном Чарли Паркера. Вскоре он доказал, что у него действительно был собственный профиль с записями, на которых его можно было услышать как тенор-саксофониста или даже баритон-саксофониста. Однако для "Blows The Blues" в 1959 году он вернулся исключительно к альт-саксофону. Название альбома говорит само за себя! Со своим превосходным и хорошо отрепетированным квартетом Сонни Ститт представляет восемь номеров (шесть из них написаны им самим) в разных оттенках блюза.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonny Stitt - Blows The Blues (Analogue) (0753088614910) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9420 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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