Top.Mail.Ru
Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка - фото 1
Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Dusty In Memphis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка - фото 1
  • Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Dusty In Memphis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just A Little Lovin', So Much Love, Son Of A Preacher Man, I Don't Want To Hear It Anymore, Don't Forget About Me, Breakfast In Bed, Just One Smile, The Windmills Of Your Mind, In The Land Of Make Believe, No Easy Way Down, I Can't Make It Alone, Willie And Laura Mae Jones, That Old Sweet Roll (Hi-De-Ho), What Do You Do When Love Dies?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just A Little Lovin', So Much Love, Son Of A Preacher Man, I Don't Want To Hear It Anymore, Don't Forget About Me, Breakfast In Bed, Just One Smile, The Windmills Of Your Mind, In The Land Of Make Believe, No Easy Way Down, I Can't Make It Alone, Willie And Laura Mae Jones, That Old Sweet Roll (Hi-De-Ho), What Do You Do When Love Dies?



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dusty Springfield
Альбом (сингл)
Dusty In Memphis
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Just A Little Lovin', So Much Love, Son Of A Preacher Man, I Don't Want To Hear It Anymore, Don't Forget About Me, Breakfast In Bed, Just One Smile, The Windmills Of Your Mind, In The Land Of Make Believe, No Easy Way Down, I Can't Make It Alone, Willie And Laura Mae Jones, That Old Sweet Roll (Hi-De-Ho), What Do You Do When Love Dies?
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just A Little Lovin', So Much Love, Son Of A Preacher Man, I Don't Want To Hear It Anymore, Don't Forget About Me, Breakfast In Bed, Just One Smile, The Windmills Of Your Mind, In The Land Of Make Believe, No Easy Way Down, I Can't Make It Alone, Willie And Laura Mae Jones, That Old Sweet Roll (Hi-De-Ho), What Do You Do When Love Dies?


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dusty Springfield - Dusty In Memphis (Analogue) (0753088751776) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...