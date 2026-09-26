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Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка

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Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 1
Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 2
Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 3
Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 4
Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zoot Sims
Альбом (сингл)
Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 1
  • Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 2
  • Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 3
  • Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 4
  • Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750078
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Загружаем...
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Загружаем...
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Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zoot Sims
Альбом (сингл)
Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), In A Mellow Tone, I Got It Bad And That Ain't Good, I Let A Song Go Out Of My Heart, Black Butterfly, Do Nothin' Till You Hear From Me, Your Love Has Faded, Bojangles, Passion Flower
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка

Виниловая пластинка «Passion Flower: Zoot Sims Plays Duke Ellington» (штрихкод: 0753088019418, переиздание Analogue Productions от 24 апреля 2026 года) — это премиальное аудиофильское издание классического джазового альбома 1980 года, на котором знаменитый тенор-саксофонист Зут Симс исполняет композиции Дюка Эллингтона. Этот альбом занимает особое место в дискографии Зута Симса, так как оркестр Дюка Эллингтона начала 1940-х годов оказал определяющее влияние на его карьеру. Аранжировщиком и дирижером оркестра из 16 музыкантов выступил легендарный Бенни Картер, а Симс стал главным солистом. Критики называют эту запись одной из самых сильных и эмоциональных в позднем творчестве саксофониста. Данное аудиофильское переиздание 2026 года выпущено на 180-граммовом виниле. Мастеринг выполнен Мэттью Луттансом в лаборатории The Mastering Lab напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент. Пластинка отпечатана на заводе Quality Record Pressings и упакована в плотный картонный конверт типа tip-on от Stoughton Printing.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088019418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Zoot Sims
Альбом (сингл)
Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing), In A Mellow Tone, I Got It Bad And That Ain't Good, I Let A Song Go Out Of My Heart, Black Butterfly, Do Nothin' Till You Hear From Me, Your Love Has Faded, Bojangles, Passion Flower
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка «Passion Flower: Zoot Sims Plays Duke Ellington» (штрихкод: 0753088019418, переиздание Analogue Productions от 24 апреля 2026 года) — это премиальное аудиофильское издание классического джазового альбома 1980 года, на котором знаменитый тенор-саксофонист Зут Симс исполняет композиции Дюка Эллингтона. Этот альбом занимает особое место в дискографии Зута Симса, так как оркестр Дюка Эллингтона начала 1940-х годов оказал определяющее влияние на его карьеру. Аранжировщиком и дирижером оркестра из 16 музыкантов выступил легендарный Бенни Картер, а Симс стал главным солистом. Критики называют эту запись одной из самых сильных и эмоциональных в позднем творчестве саксофониста. Данное аудиофильское переиздание 2026 года выпущено на 180-граммовом виниле. Мастеринг выполнен Мэттью Луттансом в лаборатории The Mastering Lab напрямую с оригинальных аналоговых мастер-лент. Пластинка отпечатана на заводе Quality Record Pressings и упакована в плотный картонный конверт типа tip-on от Stoughton Printing.


Теги товара: Limited Edition
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Zoot Sims - Passion Flower: Zoots Sims Plays Duke Ellington (Analogue) (0753088019418) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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