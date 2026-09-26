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Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка

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Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка - фото 1
Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: 1812 Overture
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка - фото 1
  • Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750077
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Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088224171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: 1812 Overture
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
П. И. Чайковский — Торжественная увертюра «1812 год», соч. 49, Ф. Мендельсон — «Фингалова пещера», соч. 26 (Увертюра «Гебриды»), Ф. Лист — Мефисто-вальс № 1 (Эпизод из «Фауста» Ленау: «Танец в деревенском кабачке»), И. Брамс — Трагическая увертюра, соч. 81
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка

Аудиофильское переиздание от Analogue Productions серии RCA Living Stereo, дата выхода — 27 марта 2026 года. Это легендарная запись Чикагского симфонического оркестра под управлением маэстро Фрица Райнера, сделанная в 1955–1957 годах на знаменитой площадке Orchestra Hall в Чикаго. Данное издание выпущено культовым аудиофильским лейблом Analogue Productions на двух тяжелых 180-граммовых виниловых пластинках со скоростью вращения 45 оборотов в минуту. Мастеринг выполнен знаменитым инженером Берни Грундманом непосредственно с оригинальных двухдорожечных мастер-лент RCA. Запись ценится аудиофилами за невероятную динамику, текстуру звука и феноменальную работу медной духовой секции Чикагского оркестра. В отличие от некоторых других интерпретаций, версия Райнера делает упор на чистую музыкальную экспрессию и виртуозность, а не на спецэффекты (в ней отсутствуют пушечные выстрелы).

Отзывы о товаре Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088224171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: 1812 Overture
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
П. И. Чайковский — Торжественная увертюра «1812 год», соч. 49, Ф. Мендельсон — «Фингалова пещера», соч. 26 (Увертюра «Гебриды»), Ф. Лист — Мефисто-вальс № 1 (Эпизод из «Фауста» Ленау: «Танец в деревенском кабачке»), И. Брамс — Трагическая увертюра, соч. 81
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Аудиофильское переиздание от Analogue Productions серии RCA Living Stereo, дата выхода — 27 марта 2026 года. Это легендарная запись Чикагского симфонического оркестра под управлением маэстро Фрица Райнера, сделанная в 1955–1957 годах на знаменитой площадке Orchestra Hall в Чикаго. Данное издание выпущено культовым аудиофильским лейблом Analogue Productions на двух тяжелых 180-граммовых виниловых пластинках со скоростью вращения 45 оборотов в минуту. Мастеринг выполнен знаменитым инженером Берни Грундманом непосредственно с оригинальных двухдорожечных мастер-лент RCA. Запись ценится аудиофилами за невероятную динамику, текстуру звука и феноменальную работу медной духовой секции Чикагского оркестра. В отличие от некоторых других интерпретаций, версия Райнера делает упор на чистую музыкальную экспрессию и виртуозность, а не на спецэффекты (в ней отсутствуют пушечные выстрелы).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fritz Reiner - Tchaikovsky: 1812 Overture (Analogue) (0753088224171) виниловая пластинка - купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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