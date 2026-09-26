Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Rimsky-Korsakov: Scheherazade
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750076
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088244674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Rimsky-Korsakov: Scheherazade
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Scheherazade, Op. 35. The Sea And Sinbad's Ship, The Story Of The Kalender Prince, The Young Prince And The Young Princess, Festival In Bagdad; The Sea; The Ship Goes To Pieces On A Rock Surmounted By A Bronze Warrior
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Fritz Reiner / Rimsky-Korsakov: Scheherazade (2LP) является выдающимся примером классической музыки, которая навсегда останется в сердцах слушателей. Исполнение под руководством знаменитого дирижёра Фрица Рейнера переносит вас в волшебный мир восточных сказок, наполненный красотой и эмоциями. Этот альбом — не просто запись, а настоящая музыкальная палитра, которая позволит вам глубже понять искусство композитора. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в завораживающие звуки «Шехерезады».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088244674]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fritz Reiner
Альбом (сингл)
Rimsky-Korsakov: Scheherazade
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Scheherazade, Op. 35. The Sea And Sinbad's Ship, The Story Of The Kalender Prince, The Young Prince And The Young Princess, Festival In Bagdad; The Sea; The Ship Goes To Pieces On A Rock Surmounted By A Bronze Warrior
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Fritz Reiner / Rimsky-Korsakov: Scheherazade (2LP) является выдающимся примером классической музыки, которая навсегда останется в сердцах слушателей. Исполнение под руководством знаменитого дирижёра Фрица Рейнера переносит вас в волшебный мир восточных сказок, наполненный красотой и эмоциями. Этот альбом — не просто запись, а настоящая музыкальная палитра, которая позволит вам глубже понять искусство композитора. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и погрузиться в завораживающие звуки «Шехерезады».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fritz Reiner - Rimsky-Korsakov: Scheherazade (Analogue) (0753088244674) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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