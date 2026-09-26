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Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка

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Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 3
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 4
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 5
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 3
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 4
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 5
  • Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750075
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088860614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Трек-лист
Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine And Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanema, D & E, Time And Again, Goodbye J.D.
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine And Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanema, D & E, Time And Again, Goodbye J.D.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088860614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
We Get Requests
Жанр
Swing
Трек-лист
Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine And Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanema, D & E, Time And Again, Goodbye J.D.
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado), The Days Of Wine And Roses, My One And Only Love, People, Have You Met Miss Jones?, You Look Good To Me, The Girl From Ipanema, D & E, Time And Again, Goodbye J.D.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
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Oscar Peterson - We Get Requests (Analogue) (0753088860614) виниловая пластинка - стоимость товара 9420 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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