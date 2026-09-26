Top.Mail.Ru
Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка - фото 1
Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088234170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
First Movemedalgo; Allegro moderato, First Movemeoco adagio, Second Movemellegro moderato; Presto, Second Movemeaestoso; Allegro
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Analogue Productions RCA Living Stereo 45 RPM Series – AAPC 2341-45
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка

Это исполнение Симфонии № 3 Сен-Санса (Органная симфония) — один из моих любимых релизов Living Stereo. Сказать, что это невероятно, — значит ничего не сказать. Оригинальные 3-дорожечные записи были использованы при мастеринге виниловых пластинок и SAC-дисков в этой серии переизданий от Analogue Productions. Запись раскрывает всё великолепие звучания, точность и страсть Мюнка и Бостонского симфонического оркестра в Симфоническом зале Бостона. Это, как никогда прежде, звуковой шедевр ! Лучше просто не бывает. Мастеринг выполнен Берни Грундманом с оригинальной мастер-ленты, запись произведена на скорости 45 об/мин, пластинки отпечатаны на заводе Quality Record Pressings — производителе лучших в мире виниловых пластинок. Ни одно другое издание не может сравниться с этими по уровню тишины благодаря использованию 180-граммовых пластинок. Каждое переиздание серии RCA Living Stereo 45 RPM также включает специальный двухстраничный вкладыш.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088234170]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Saint-Saens: Symphony No.3
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
First Movemedalgo; Allegro moderato, First Movemeoco adagio, Second Movemellegro moderato; Presto, Second Movemeaestoso; Allegro
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Analogue Productions RCA Living Stereo 45 RPM Series – AAPC 2341-45
Страна производитель
США
Описание
Это исполнение Симфонии № 3 Сен-Санса (Органная симфония) — один из моих любимых релизов Living Stereo. Сказать, что это невероятно, — значит ничего не сказать. Оригинальные 3-дорожечные записи были использованы при мастеринге виниловых пластинок и SAC-дисков в этой серии переизданий от Analogue Productions. Запись раскрывает всё великолепие звучания, точность и страсть Мюнка и Бостонского симфонического оркестра в Симфоническом зале Бостона. Это, как никогда прежде, звуковой шедевр ! Лучше просто не бывает. Мастеринг выполнен Берни Грундманом с оригинальной мастер-ленты, запись произведена на скорости 45 об/мин, пластинки отпечатаны на заводе Quality Record Pressings — производителе лучших в мире виниловых пластинок. Ни одно другое издание не может сравниться с этими по уровню тишины благодаря использованию 180-граммовых пластинок. Каждое переиздание серии RCA Living Stereo 45 RPM также включает специальный двухстраничный вкладыш.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Munch - Saint-Saens: Symphony No.3 (Analogue) (0753088234170) виниловая пластинка - по цене 9420 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...