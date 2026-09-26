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Charles Munch - Ravel: Daphnis & Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Munch - Ravel: Daphnis & Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка

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Charles Munch - Ravel: Daphnis &amp; Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка - фото 1
Charles Munch - Ravel: Daphnis &amp; Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Ravel: Daphnis & Chloe
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Munch - Ravel: Daphnis &amp; Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Munch - Ravel: Daphnis &amp; Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Munch - Ravel: Daphnis & Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088189371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Ravel: Daphnis & Chloe
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ballet in One Act, Part 1, Ballet in One Act, Part 2, Ballet in One Act, Part 3, Ballet in One Act, Conclude
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Munch - Ravel: Daphnis & Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка

Классические виниловые пластинки RCA Living Stereo — золотой стандарт высочайшего качества оркестрового исполнения и звучания!. Часть серии RCA Living Stereo 45 RPM от Analogue Productions!. Мастеринг выполнен с оригинальных двухдорожечных мастер-лент и нарезан на скорости 45 об/мин Райаном К. Смитом в студии Sterling Sound. Включает в себя двухпанельную вставку.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Charles Munch - Ravel: Daphnis & Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088189371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Munch
Альбом (сингл)
Ravel: Daphnis & Chloe
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ballet in One Act, Part 1, Ballet in One Act, Part 2, Ballet in One Act, Part 3, Ballet in One Act, Conclude
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Классические виниловые пластинки RCA Living Stereo — золотой стандарт высочайшего качества оркестрового исполнения и звучания!. Часть серии RCA Living Stereo 45 RPM от Analogue Productions!. Мастеринг выполнен с оригинальных двухдорожечных мастер-лент и нарезан на скорости 45 об/мин Райаном К. Смитом в студии Sterling Sound. Включает в себя двухпанельную вставку.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Munch - Ravel: Daphnis & Chloe (Analogue) (0753088189371) виниловая пластинка - стоимость товара 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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