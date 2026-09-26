John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Lee Hooker - The Healer (Analogue) (0753088014871) виниловая пластинка
«The Healer» — культовый альбом американского блюзового гитариста и певца Джона Ли Хукера, переизданный на виниле (180g) в 2023 году лейблом Craft Recordings. Пластинка изначально вышла в 1989 году и стала триумфальным возвращением 73-летнего музыканта, принеся ему первую премию «Грэмми». Главная особенность релиза — участие приглашенных рок- и блюз-звезд первой величины. Альбом звучит одновременно архаично и современно: гипнотический, качающий ритм Хукера («буги») идеально переплетается с виртуозной игрой его коллег. Переиздание 2023 года выполнено на тяжелом 180-граммовом аудиофильском виниле с ремастерингом звука аналоговых лент.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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