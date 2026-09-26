Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка
Выпущенный на лейбле Atlantic Records в 1972 году, альбом Young, Gifted and Black стал 18-м студийным альбомом Ареты Франклин, получившим признание критиков. Запись альбома проходила в период с 1970 по 1971 год в студиях Atlantic Studios в Нью-Йорке и Criteria Studios в Майами. Это прекрасный альбом, в котором идеально сочетаются обе стороны таланта Ареты Франклин — жесткая соул-певица, впервые раскрывшая свой талант на Atlantic Records в конце 60-х, и артистка, которая еще больше развивалась как вокалистка, действительно расправляя крылья и исполняя более сложные композиции! В записи Франклин сотрудничала с одними из лучших музыкантов того времени, включая Билли Престона, Донни Хэтэуэя и Бернарда Пёрди, а бэк-вокал обеспечили сестры Франклин, Кэролин и Эрма, а также группа The Sweet Inspirations. Здесь присутствует баланс, благодаря которому этот альбом стал одним из самых глубоких, когда-либо записанных Франклин для Atlantic — много масштабных влияний Арифа Мардина, но также и несколько сырых моментов, которые действительно дополняют общую картину — в таких композициях, как классическая версия Ареты Франклин песни Уэлдона Ирвина и Нины Симон «Young Gifted & Black», фанковая классика «Rock Steady», чудесный мягкий грув «Day Dreaming», хит «Brand New Me» и удивительно притягательная «First Snow In Kokomo». Лаковые пластинки нарезаны Кевином Греем/Cohearent Audio на скорости 45 об/мин, отпечатаны на 180-граммовом виниле в Quality Record Pressings и помещены в раскладной конверт старого образца с двойным карманом от Stoughton Printing.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитOST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитTaylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwor...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитReema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressin...
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитBillie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (06024...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитAlice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитOST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитWayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 9 190 руб.2298 руб. в СплитSol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пла...
-
В наличииЦена 9 200 руб.2300 руб. в СплитRolling Stones, The Licked Live In Nyc (0602445270835) виниловая...
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитMiles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (08562760027...
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитBarbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (08562760...
-
В наличииЦена 9 410 руб.2353 руб. в СплитThe Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Aretha Franklin - Young, Gifted & Black (Analogue) (0753088756177) виниловая пластинка