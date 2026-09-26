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Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка

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Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка - фото 1
Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
Anticipation
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка - фото 1
  • Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750062
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Загружаем...
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Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797263115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
Anticipation
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Anticipation, Legend in Your Own Time, Our First Day Together, The Girl You Think You See, Summer’s Coming Around Again, Share the End, The Garden, Three Days, Julie Through the Glass, I’ve Got to Have You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка

Премиальное аудиофильское переиздание второго студийного альбома американской певицы Карли Саймон Anticipation (оригинальный релиз — 1971 год). Альбом выпущен знаменитой лабораторией Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) в серии Original Master Recording на двух тяжелых виниловых пластинках (180g 2LP) со скоростью вращения 45 RPM. Данное издание впервые представляет этот золотой альбом на 45 оборотах, обеспечивая максимальную детализацию звука. Мастеринг выполнен напрямую с оригинальной аналоговой мастер-ленты (1/4" / 15 IPS Dolby A) через DSD 256 на аналоговую консоль и лаковый диск. Музыкально пластинка наполнена искренней, автобиографичной лирикой о любви, страсти и поиске себя, сочетая интимные фортепианные баллады, мягкие акустические гитары и изящные струнные аранжировки. Главный одноименный трек Anticipation принес певице номинацию на Грэмми.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797263115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carly Simon
Альбом (сингл)
Anticipation
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Anticipation, Legend in Your Own Time, Our First Day Together, The Girl You Think You See, Summer’s Coming Around Again, Share the End, The Garden, Three Days, Julie Through the Glass, I’ve Got to Have You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Премиальное аудиофильское переиздание второго студийного альбома американской певицы Карли Саймон Anticipation (оригинальный релиз — 1971 год). Альбом выпущен знаменитой лабораторией Mobile Fidelity Sound Lab (MFSL) в серии Original Master Recording на двух тяжелых виниловых пластинках (180g 2LP) со скоростью вращения 45 RPM. Данное издание впервые представляет этот золотой альбом на 45 оборотах, обеспечивая максимальную детализацию звука. Мастеринг выполнен напрямую с оригинальной аналоговой мастер-ленты (1/4" / 15 IPS Dolby A) через DSD 256 на аналоговую консоль и лаковый диск. Музыкально пластинка наполнена искренней, автобиографичной лирикой о любви, страсти и поиске себя, сочетая интимные фортепианные баллады, мягкие акустические гитары и изящные струнные аранжировки. Главный одноименный трек Anticipation принес певице номинацию на Грэмми.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carly Simon - Anticipation (Analogue, Original Master Recording) (0821797263115) виниловая пластинка – стоимость товара 8260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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