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Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка

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Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Rock A Little
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750061
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Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797260312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Rock A Little
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Can't Wait, Rock A Little (Go Ahead Lily), Sister Honey, I Sing For The Things, Imperial Hotel, Some Become Strangers, Talk To Me, The Nightmare, If I Were You, No Spoken Word, Has Anyone Ever Written Anything For You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка

Оглядываясь на свою карьеру в начале 90-х, Стиви Никс описала первый трек альбома Rock a Little как «самую захватывающую песню, которую я когда-либо слышала». И это говорит суперзвезда, уже тесно связанная с несколькими альбомами Fleetwood Mac, разошедшимися миллионными тиражами, — не говоря уже о её собственном выдающемся сольном дебюте. Её слова свидетельствуют об энтузиазме и усилиях, которые она вложила в свой третий альбом, вышедший в 1985 году, который быстро повысил популярность Никс и закрепил за ней место в истории поп-музыки 80-х. Записанный в калифорнийской студии MoFi, отпечатанный на Fidelity Record Pressing в Калифорнии, строго ограниченным тиражом в 4000 пронумерованных копий и помещенный в разворачивающийся конверт Stoughton, двойной виниловый альбом Rock a Little от Mobile Fidelity на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин представляет собой аудиофильское звучание к 40-летию альбома. Созданный командой продюсеров и звукоинженеров и записанный, по сообщениям, за 1 миллион долларов, платиновый альбом изобилует головокружительным множеством красок, тонов, сказочных пейзажей и акцентов. Это эталонное переиздание впервые демонстрирует все эти оттенки и передает их с должным балансом, объемностью и позиционированием. Хотя альбом Rock a Little, несомненно, имеет черты пластинки середины 80-х, Никс и компания не жалеют средств, чтобы выделить музыку, создав масштабное звучание, отличающееся пышными мелодиями, высокотехнологичной перкуссией, эхом вокала, сэмплированными клавишными и множеством изысканных акцентов. Степень пространственности, запас по громкости и динамика просто поражают, а улучшенная детализация, текстура и чистота звучания заставляют песни звучать как никогда раньше. А что насчет голоса Никс? Подождите, пока вы не ощутите его прозрачность и глубину.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797260312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Stevie Nicks
Альбом (сингл)
Rock A Little
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Can't Wait, Rock A Little (Go Ahead Lily), Sister Honey, I Sing For The Things, Imperial Hotel, Some Become Strangers, Talk To Me, The Nightmare, If I Were You, No Spoken Word, Has Anyone Ever Written Anything For You
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Оглядываясь на свою карьеру в начале 90-х, Стиви Никс описала первый трек альбома Rock a Little как «самую захватывающую песню, которую я когда-либо слышала». И это говорит суперзвезда, уже тесно связанная с несколькими альбомами Fleetwood Mac, разошедшимися миллионными тиражами, — не говоря уже о её собственном выдающемся сольном дебюте. Её слова свидетельствуют об энтузиазме и усилиях, которые она вложила в свой третий альбом, вышедший в 1985 году, который быстро повысил популярность Никс и закрепил за ней место в истории поп-музыки 80-х. Записанный в калифорнийской студии MoFi, отпечатанный на Fidelity Record Pressing в Калифорнии, строго ограниченным тиражом в 4000 пронумерованных копий и помещенный в разворачивающийся конверт Stoughton, двойной виниловый альбом Rock a Little от Mobile Fidelity на 180-граммовых пластинках со скоростью 45 об/мин представляет собой аудиофильское звучание к 40-летию альбома. Созданный командой продюсеров и звукоинженеров и записанный, по сообщениям, за 1 миллион долларов, платиновый альбом изобилует головокружительным множеством красок, тонов, сказочных пейзажей и акцентов. Это эталонное переиздание впервые демонстрирует все эти оттенки и передает их с должным балансом, объемностью и позиционированием. Хотя альбом Rock a Little, несомненно, имеет черты пластинки середины 80-х, Никс и компания не жалеют средств, чтобы выделить музыку, создав масштабное звучание, отличающееся пышными мелодиями, высокотехнологичной перкуссией, эхом вокала, сэмплированными клавишными и множеством изысканных акцентов. Степень пространственности, запас по громкости и динамика просто поражают, а улучшенная детализация, текстура и чистота звучания заставляют песни звучать как никогда раньше. А что насчет голоса Никс? Подождите, пока вы не ощутите его прозрачность и глубину.


Теги товара: Limited Edition
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Stevie Nicks - Rock A Little (Analogue, Original Master Recording) (0821797260312) виниловая пластинка – стоимость товара 8260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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