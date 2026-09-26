Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка
Аланис Мориссетт отказывается следовать условностям на альбоме Supposed Former Infatuation Junkie. В то время как большинство артистов после своего прорыва выпускают альбом, во многом повторяющий подходы, которые помогли им стать знаменитыми, эта неординарная певица и автор песен осталась верна себе и черпала вдохновение из поездки в Индию перед началом записи. Хотя предшествующий ей альбом Jagged Little Pill привлек к ней внимание всего мира, Supposed Former Infatuation Junkie подтвердил ее роль как важного голоса поколения — и доказал, что ее оглушительный успех не был случайностью. Установив рекорд по продажам альбома в первую неделю продаж среди женщин-исполнительниц, этот хит 1998 года остается классикой поп-рока. Выпущенный лейблом Mobile Fidelity на 2 виниловых пластинках (2LP) весом 180 г (33 1/3 об/мин), записанный с оригинальных мастер-лент и строго ограниченный тиражом в 3000 пронумерованных экземпляров, в конверте от Stoughton Printing и отпечатанный на Fidelity Record Pressing, этот трижды платиновый альбом представлен в аудиофильском качестве впервые. Благодаря четким канавкам, соответствующим почти 72-минутной продолжительности альбома, эта версия отличается улучшенной детализацией, более высокой четкостью, более резким фокусом и более широкой динамикой по сравнению с предыдущими версиями. Эти черты имеют ключевое значение, учитывая использование Мориссетт более фактурных и атмосферных звуковых ландшафтов, не говоря уже о её эволюции в сторону более тонкого и контролируемого вокала. Аналогично, масштаб и размах струнных аранжировок Дэвида Кэмпбелла звучат так, как и должны звучать оркестровки. То же самое можно сказать и о синтезаторной архитектуре, созданной продюсером и главным соавтором Мориссетт, Гленом Баллардом. В целом, коллекционное издание от Mobile Fidelity просто предоставляет больше информации прозрачным способом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитClan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) винилов...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитWheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (06025...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитSwans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитCrippled Black Phoenix - Sceaduhelm (coloured) (0822603020502) в...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитFunkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (07115749...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитPatricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитMy Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (c...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитClaudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite ...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитColin Stetson - The Love It Took To Leave You (0615764007273) ви...
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитSnarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 030 руб.2008 руб. в СплитEmil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0...
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в Сплит4050538336474, Kreator, Coma Of Souls (coloured) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка