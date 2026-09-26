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Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка

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Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка - фото 1
Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
SUPPOSED FORMER INFATUATION JUNKIE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка - фото 1
  • Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750060
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Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797256216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
SUPPOSED FORMER INFATUATION JUNKIE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Front Row, Baba, Thank U, Are You Still Mad, Sympathetic Character, That I Would Be Good, The Couch, Can't Not, UR, I Was Hoping, One, Would Not Come, Unsent, So Pure, Joining You, Heart Of The House, Your Congratulations
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка

Аланис Мориссетт отказывается следовать условностям на альбоме Supposed Former Infatuation Junkie. В то время как большинство артистов после своего прорыва выпускают альбом, во многом повторяющий подходы, которые помогли им стать знаменитыми, эта неординарная певица и автор песен осталась верна себе и черпала вдохновение из поездки в Индию перед началом записи. Хотя предшествующий ей альбом Jagged Little Pill привлек к ней внимание всего мира, Supposed Former Infatuation Junkie подтвердил ее роль как важного голоса поколения — и доказал, что ее оглушительный успех не был случайностью. Установив рекорд по продажам альбома в первую неделю продаж среди женщин-исполнительниц, этот хит 1998 года остается классикой поп-рока. Выпущенный лейблом Mobile Fidelity на 2 виниловых пластинках (2LP) весом 180 г (33 1/3 об/мин), записанный с оригинальных мастер-лент и строго ограниченный тиражом в 3000 пронумерованных экземпляров, в конверте от Stoughton Printing и отпечатанный на Fidelity Record Pressing, этот трижды платиновый альбом представлен в аудиофильском качестве впервые. Благодаря четким канавкам, соответствующим почти 72-минутной продолжительности альбома, эта версия отличается улучшенной детализацией, более высокой четкостью, более резким фокусом и более широкой динамикой по сравнению с предыдущими версиями. Эти черты имеют ключевое значение, учитывая использование Мориссетт более фактурных и атмосферных звуковых ландшафтов, не говоря уже о её эволюции в сторону более тонкого и контролируемого вокала. Аналогично, масштаб и размах струнных аранжировок Дэвида Кэмпбелла звучат так, как и должны звучать оркестровки. То же самое можно сказать и о синтезаторной архитектуре, созданной продюсером и главным соавтором Мориссетт, Гленом Баллардом. В целом, коллекционное издание от Mobile Fidelity просто предоставляет больше информации прозрачным способом.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797256216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
SUPPOSED FORMER INFATUATION JUNKIE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Front Row, Baba, Thank U, Are You Still Mad, Sympathetic Character, That I Would Be Good, The Couch, Can't Not, UR, I Was Hoping, One, Would Not Come, Unsent, So Pure, Joining You, Heart Of The House, Your Congratulations
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Аланис Мориссетт отказывается следовать условностям на альбоме Supposed Former Infatuation Junkie. В то время как большинство артистов после своего прорыва выпускают альбом, во многом повторяющий подходы, которые помогли им стать знаменитыми, эта неординарная певица и автор песен осталась верна себе и черпала вдохновение из поездки в Индию перед началом записи. Хотя предшествующий ей альбом Jagged Little Pill привлек к ней внимание всего мира, Supposed Former Infatuation Junkie подтвердил ее роль как важного голоса поколения — и доказал, что ее оглушительный успех не был случайностью. Установив рекорд по продажам альбома в первую неделю продаж среди женщин-исполнительниц, этот хит 1998 года остается классикой поп-рока. Выпущенный лейблом Mobile Fidelity на 2 виниловых пластинках (2LP) весом 180 г (33 1/3 об/мин), записанный с оригинальных мастер-лент и строго ограниченный тиражом в 3000 пронумерованных экземпляров, в конверте от Stoughton Printing и отпечатанный на Fidelity Record Pressing, этот трижды платиновый альбом представлен в аудиофильском качестве впервые. Благодаря четким канавкам, соответствующим почти 72-минутной продолжительности альбома, эта версия отличается улучшенной детализацией, более высокой четкостью, более резким фокусом и более широкой динамикой по сравнению с предыдущими версиями. Эти черты имеют ключевое значение, учитывая использование Мориссетт более фактурных и атмосферных звуковых ландшафтов, не говоря уже о её эволюции в сторону более тонкого и контролируемого вокала. Аналогично, масштаб и размах струнных аранжировок Дэвида Кэмпбелла звучат так, как и должны звучать оркестровки. То же самое можно сказать и о синтезаторной архитектуре, созданной продюсером и главным соавтором Мориссетт, Гленом Баллардом. В целом, коллекционное издание от Mobile Fidelity просто предоставляет больше информации прозрачным способом.


Теги товара: Limited Edition
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Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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