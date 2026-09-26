Описание товара Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (Analogue, Original Master Recording) (0821797256216) виниловая пластинка

Аланис Мориссетт отказывается следовать условностям на альбоме Supposed Former Infatuation Junkie. В то время как большинство артистов после своего прорыва выпускают альбом, во многом повторяющий подходы, которые помогли им стать знаменитыми, эта неординарная певица и автор песен осталась верна себе и черпала вдохновение из поездки в Индию перед началом записи. Хотя предшествующий ей альбом Jagged Little Pill привлек к ней внимание всего мира, Supposed Former Infatuation Junkie подтвердил ее роль как важного голоса поколения — и доказал, что ее оглушительный успех не был случайностью. Установив рекорд по продажам альбома в первую неделю продаж среди женщин-исполнительниц, этот хит 1998 года остается классикой поп-рока. Выпущенный лейблом Mobile Fidelity на 2 виниловых пластинках (2LP) весом 180 г (33 1/3 об/мин), записанный с оригинальных мастер-лент и строго ограниченный тиражом в 3000 пронумерованных экземпляров, в конверте от Stoughton Printing и отпечатанный на Fidelity Record Pressing, этот трижды платиновый альбом представлен в аудиофильском качестве впервые. Благодаря четким канавкам, соответствующим почти 72-минутной продолжительности альбома, эта версия отличается улучшенной детализацией, более высокой четкостью, более резким фокусом и более широкой динамикой по сравнению с предыдущими версиями. Эти черты имеют ключевое значение, учитывая использование Мориссетт более фактурных и атмосферных звуковых ландшафтов, не говоря уже о её эволюции в сторону более тонкого и контролируемого вокала. Аналогично, масштаб и размах струнных аранжировок Дэвида Кэмпбелла звучат так, как и должны звучать оркестровки. То же самое можно сказать и о синтезаторной архитектуре, созданной продюсером и главным соавтором Мориссетт, Гленом Баллардом. В целом, коллекционное издание от Mobile Fidelity просто предоставляет больше информации прозрачным способом.