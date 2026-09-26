Lake & Palmer Emerson - Trilogy (Analogue, Original Master Recording) (0821797161817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Trilogy
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 750057
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797161817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Trilogy
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Endless Enigma (Part One), Fugue, The Endless Enigma (Part Two), From The Beginning, The Sheriff, Hoedown, Trilogy, Living Sin, Abaddon's Bolero
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lake & Palmer Emerson - Trilogy (Analogue, Original Master Recording) (0821797161817) виниловая пластинка
Trilogy — третий студийный альбом английской группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1972 году.
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797161817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Lake & Palmer Emerson
Альбом (сингл)
Trilogy
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Endless Enigma (Part One), Fugue, The Endless Enigma (Part Two), From The Beginning, The Sheriff, Hoedown, Trilogy, Living Sin, Abaddon's Bolero
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Trilogy — третий студийный альбом английской группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1972 году.
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Lake & Palmer Emerson - Trilogy (Analogue, Original Master Recording) (0821797161817) виниловая пластинка - купить по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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