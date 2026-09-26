Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 220 руб.
В наличии
Код товара: 750055
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Concierto de Aranjuez Will O’ the Wisp, The Pan Piper, Saeta, Solea
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка
«Sketches of Spain» — монументальный студийный альбом американского джазового трубача Майлза Дэвиса (Miles Davis), записанный совместно с композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом (Gil Evans).
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0194399826614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
SKETCHES OF SPAIN
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Concierto de Aranjuez Will O’ the Wisp, The Pan Piper, Saeta, Solea
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
«Sketches of Spain» — монументальный студийный альбом американского джазового трубача Майлза Дэвиса (Miles Davis), записанный совместно с композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом (Gil Evans).
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Miles Davis - Sketches Of Spain (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0194399826614) виниловая пластинка - купить по цене 15220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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