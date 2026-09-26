Top.Mail.Ru
Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750053
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979435810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Shhh / Peaceful B In A Silent Way / It's About That Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка

Знаменитый квинтет Майлза Дэвиса середины 1960-х годов, в состав которого входили саксофонист Уэйн Шортер и пианист Херби Хэнкок, оставался неизменным до тех пор, пока за несколько недель до записи альбома In a Silent Way его новый, электрический ансамбль не принял участие в записи. Легендарный как смелый релиз, бросивший вызов поклонникам джаза во время расцвета электрифицированного психоделического рока, In a Silent Way намекает на повторяющиеся полиритмы, которые Дэвис будет использовать на протяжении начала 1970-х годов. В нем также использовались электропианино и бас-гитара, и он возродил тональную палитру, которую Дэвис прославился благодаря альбому Kind of Blue. Но альбом In a Silent Way остается явно электро-джазовой записью, отчасти представляющей собой исследование эмбиентных красок, отчасти наполненной роковой энергией и атмосферой, а отчасти — откровенно бунтарским творчеством. Дэвис исполняет множество длинных, проникновенных соло, которые сверкают полированным синим цветом на фоне опьяняющей смеси музыкальных настроений его новой группы. Дэвис заменяет ритмы и гармонии бибопа гипнотическим, подсознательным танцевальным пульсом и воздушным, небесным гулом электроклавишных. Это одно из самых смелых, прекрасных и долговечных творений в его карьере.

Отзывы о товаре Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979435810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
IN A SILENT WAY
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
A Shhh / Peaceful B In A Silent Way / It's About That Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Знаменитый квинтет Майлза Дэвиса середины 1960-х годов, в состав которого входили саксофонист Уэйн Шортер и пианист Херби Хэнкок, оставался неизменным до тех пор, пока за несколько недель до записи альбома In a Silent Way его новый, электрический ансамбль не принял участие в записи. Легендарный как смелый релиз, бросивший вызов поклонникам джаза во время расцвета электрифицированного психоделического рока, In a Silent Way намекает на повторяющиеся полиритмы, которые Дэвис будет использовать на протяжении начала 1970-х годов. В нем также использовались электропианино и бас-гитара, и он возродил тональную палитру, которую Дэвис прославился благодаря альбому Kind of Blue. Но альбом In a Silent Way остается явно электро-джазовой записью, отчасти представляющей собой исследование эмбиентных красок, отчасти наполненной роковой энергией и атмосферой, а отчасти — откровенно бунтарским творчеством. Дэвис исполняет множество длинных, проникновенных соло, которые сверкают полированным синим цветом на фоне опьяняющей смеси музыкальных настроений его новой группы. Дэвис заменяет ритмы и гармонии бибопа гипнотическим, подсознательным танцевальным пульсом и воздушным, небесным гулом электроклавишных. Это одно из самых смелых, прекрасных и долговечных творений в его карьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...