Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - In A Silent Way (Analogue, Original Master Recording) (0886979435810) виниловая пластинка
Знаменитый квинтет Майлза Дэвиса середины 1960-х годов, в состав которого входили саксофонист Уэйн Шортер и пианист Херби Хэнкок, оставался неизменным до тех пор, пока за несколько недель до записи альбома In a Silent Way его новый, электрический ансамбль не принял участие в записи. Легендарный как смелый релиз, бросивший вызов поклонникам джаза во время расцвета электрифицированного психоделического рока, In a Silent Way намекает на повторяющиеся полиритмы, которые Дэвис будет использовать на протяжении начала 1970-х годов. В нем также использовались электропианино и бас-гитара, и он возродил тональную палитру, которую Дэвис прославился благодаря альбому Kind of Blue. Но альбом In a Silent Way остается явно электро-джазовой записью, отчасти представляющей собой исследование эмбиентных красок, отчасти наполненной роковой энергией и атмосферой, а отчасти — откровенно бунтарским творчеством. Дэвис исполняет множество длинных, проникновенных соло, которые сверкают полированным синим цветом на фоне опьяняющей смеси музыкальных настроений его новой группы. Дэвис заменяет ритмы и гармонии бибопа гипнотическим, подсознательным танцевальным пульсом и воздушным, небесным гулом электроклавишных. Это одно из самых смелых, прекрасных и долговечных творений в его карьере.
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