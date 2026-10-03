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The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка

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The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка - фото 1
The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка - фото 2
The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
HEARTBEAT CITY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750052
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797144216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
HEARTBEAT CITY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hello Again, Looking For Love, Magic, Drive, Stranger Eyes, You Might Think, It's Not The Night, Why Can't I Have You, I Refuse, Heartbeat City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка

Выпустив пятый альбом Heartbeat City, группа The Cars в 1984 г. стала одним из самых модных, больших поп-альбомов восьмидесятых, добилась наибольшего коммерческого успеха и окончательно стала суперзвездой. Этот успех, безусловно, отчасти был связан и с клипами группы. Благодаря стремительному росту MTV видеоклипы стали важным инструментом маркетинга, и The Cars были одной из первых групп, умело использовавших этот новый инструмент. Группа из Бостона выпустила несколько оригинальных клипов на пять синглов с альбома Heartbeat City и заняла верхние строчки хит-парадов со всеми синглами. Наиболее успешными оказались композиции Drive и You Might Think, видеоклип на которую получил широкую известность и первую премию MTV в номинации "Видео года". Однако благодаря продуманной композиции лидера группы Рика Окасека и отличной продюсерской работе Роберта Джона "Матта" Ланге все композиции альбома легко представить в виде одного хита, поскольку Heartbeat City содержит десять отличных, запоминающихся песен, которые, в отличие от некоторых других произведений того времени, не звучат устаревшими или несовременными. Ремастированный Krieg Wunderlich для Mobile Fidelity с оригинальных лент и отпрессованный на RTI, Heartbeat City вышел ограниченным тиражом на 180-граммовом виниловом LP с последовательными серийными номерами. Для влажной очистки винила мы рекомендуем использовать очиститель LP "L'Art du Son". Даже новые пластинки высококачественного производства от этого только выиграют.

Отзывы о товаре The Cars - Heartbeat City (Analogue, Original Master Recording) (0821797144216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797144216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
HEARTBEAT CITY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Hello Again, Looking For Love, Magic, Drive, Stranger Eyes, You Might Think, It's Not The Night, Why Can't I Have You, I Refuse, Heartbeat City
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Series
Страна производитель
США
Описание
Выпустив пятый альбом Heartbeat City, группа The Cars в 1984 г. стала одним из самых модных, больших поп-альбомов восьмидесятых, добилась наибольшего коммерческого успеха и окончательно стала суперзвездой. Этот успех, безусловно, отчасти был связан и с клипами группы. Благодаря стремительному росту MTV видеоклипы стали важным инструментом маркетинга, и The Cars были одной из первых групп, умело использовавших этот новый инструмент. Группа из Бостона выпустила несколько оригинальных клипов на пять синглов с альбома Heartbeat City и заняла верхние строчки хит-парадов со всеми синглами. Наиболее успешными оказались композиции Drive и You Might Think, видеоклип на которую получил широкую известность и первую премию MTV в номинации "Видео года". Однако благодаря продуманной композиции лидера группы Рика Окасека и отличной продюсерской работе Роберта Джона "Матта" Ланге все композиции альбома легко представить в виде одного хита, поскольку Heartbeat City содержит десять отличных, запоминающихся песен, которые, в отличие от некоторых других произведений того времени, не звучат устаревшими или несовременными. Ремастированный Krieg Wunderlich для Mobile Fidelity с оригинальных лент и отпрессованный на RTI, Heartbeat City вышел ограниченным тиражом на 180-граммовом виниловом LP с последовательными серийными номерами. Для влажной очистки винила мы рекомендуем использовать очиститель LP "L'Art du Son". Даже новые пластинки высококачественного производства от этого только выиграют.
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Отзывы


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