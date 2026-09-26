Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка
«Trumpets Of Michel-Ange Vol. 2» — это девятнадцатый студийный альбом франко-ливанского трубача и композитора Ибрагима Маалуфа. Издание на виниле Пластинка продолжает концепцию первой части, объединяя в себе современный джаз, традиционный арабский макам и фольклорные мотивы разных культур. Альбом «Trumpets Of Michel-Ange Vol. 2» подтверждает роль Ибрагима Маалуфа как посредника и визионера, одновременно выводя на сцену новое поколение музыкантов, способных воплотить в жизнь будущее этого уникального инструмента и заново открыть его на сценах и в студиях по всему миру. Этот альбом, напоминающий манифест, вдохновляет и объединяет, превращая образовательную инициативу в масштабное коллективное музыкальное приключение.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитFleetwood Mac - Then Play On (0081227965518) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка