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Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка

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Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка - фото 1
Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка - фото 2
Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ibrahim Maalouf
Альбом (сингл)
Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка - фото 1
  • Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка - фото 2
  • Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750050
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Характеристики

Бренд
Mister Ibe
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mister Ibe
Barcode
[3760300201237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ibrahim Maalouf
Альбом (сингл)
Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bring The Light, Oui. Je Le Veux., Layla's Wedding, Las Trompetas De Nael, Two To One, Chasing The Sun, Gulham, Hold Your Peace
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка

«Trumpets Of Michel-Ange Vol. 2» — это девятнадцатый студийный альбом франко-ливанского трубача и композитора Ибрагима Маалуфа. Издание на виниле Пластинка продолжает концепцию первой части, объединяя в себе современный джаз, традиционный арабский макам и фольклорные мотивы разных культур. Альбом «Trumpets Of Michel-Ange Vol. 2» подтверждает роль Ибрагима Маалуфа как посредника и визионера, одновременно выводя на сцену новое поколение музыкантов, способных воплотить в жизнь будущее этого уникального инструмента и заново открыть его на сценах и в студиях по всему миру. Этот альбом, напоминающий манифест, вдохновляет и объединяет, превращая образовательную инициативу в масштабное коллективное музыкальное приключение.

Отзывы о товаре Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mister Ibe
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mister Ibe
Barcode
[3760300201237]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ibrahim Maalouf
Альбом (сингл)
Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bring The Light, Oui. Je Le Veux., Layla's Wedding, Las Trompetas De Nael, Two To One, Chasing The Sun, Gulham, Hold Your Peace
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Описание
«Trumpets Of Michel-Ange Vol. 2» — это девятнадцатый студийный альбом франко-ливанского трубача и композитора Ибрагима Маалуфа. Издание на виниле Пластинка продолжает концепцию первой части, объединяя в себе современный джаз, традиционный арабский макам и фольклорные мотивы разных культур. Альбом «Trumpets Of Michel-Ange Vol. 2» подтверждает роль Ибрагима Маалуфа как посредника и визионера, одновременно выводя на сцену новое поколение музыкантов, способных воплотить в жизнь будущее этого уникального инструмента и заново открыть его на сценах и в студиях по всему миру. Этот альбом, напоминающий манифест, вдохновляет и объединяет, превращая образовательную инициативу в масштабное коллективное музыкальное приключение.
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Отзывы


Ibrahim Maalouf - Trumpets Of Michel-Ange, Vol.2 (3760300201237) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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