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The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка

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The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка - фото 1
The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Detroit Emeralds
Альбом (сингл)
There Is No Distance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка - фото 1
  • The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750049
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The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MCM Global Team
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MCM Global Team
Barcode
[0749350314985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Detroit Emeralds
Альбом (сингл)
There Is No Distance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
There Is No Distance, Victory, Face 2 Face, In My Life, Every Woman is Special, Call Me I'm ready, Da Lady, Victory (Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка

«There Is No Distance» — альбом американской R&B /соул -группы Detroit Emeralds Лимитированное издание на цветном виниле «There Is No Distance» — это особенный релиз в истории культовой R&B/соул-группы The Detroit Emeralds. Альбом связывает классическую эпоху соула 1970-х годов с современным этапом творчества группы. Текст заглавного сингла «There Is No Distance» написал культовый британский поэт-песенник Питер Синфилд (Peter Sinfield), сооснователь King Crimson и автор хита Селин Дион «Think Twice». В записи нового материала (включая трек «Da Lady») принимает участие обновленный состав группы, который Джеймс Митчелл лично сформировал из музыкантов Dewayne “Loc” Lomax, Alfonzo Livingston и Orrick Ewing. На пластинке представлена песня «Every Woman Is Special». Это уникальное демо 1976 года с вокалом оригинального фронтмена и основателя группы Джеймса Митчелла-младшего. Запись была чудом восстановлена и отреставрирована со старой поврежденной кассетной ленты. Вторая сторона включает свежие виниловые ремиксы на современные цифровые синглы группы, такие как «Call Me I'm Ready» и «Victory».

Отзывы о товаре The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MCM Global Team
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MCM Global Team
Barcode
[0749350314985]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
The Detroit Emeralds
Альбом (сингл)
There Is No Distance
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
There Is No Distance, Victory, Face 2 Face, In My Life, Every Woman is Special, Call Me I'm ready, Da Lady, Victory (Remix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«There Is No Distance» — альбом американской R&B /соул -группы Detroit Emeralds Лимитированное издание на цветном виниле «There Is No Distance» — это особенный релиз в истории культовой R&B/соул-группы The Detroit Emeralds. Альбом связывает классическую эпоху соула 1970-х годов с современным этапом творчества группы. Текст заглавного сингла «There Is No Distance» написал культовый британский поэт-песенник Питер Синфилд (Peter Sinfield), сооснователь King Crimson и автор хита Селин Дион «Think Twice». В записи нового материала (включая трек «Da Lady») принимает участие обновленный состав группы, который Джеймс Митчелл лично сформировал из музыкантов Dewayne “Loc” Lomax, Alfonzo Livingston и Orrick Ewing. На пластинке представлена песня «Every Woman Is Special». Это уникальное демо 1976 года с вокалом оригинального фронтмена и основателя группы Джеймса Митчелла-младшего. Запись была чудом восстановлена и отреставрирована со старой поврежденной кассетной ленты. Вторая сторона включает свежие виниловые ремиксы на современные цифровые синглы группы, такие как «Call Me I'm Ready» и «Victory».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Detroit Emeralds - There Is No Distance (coloured) (0749350314985) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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