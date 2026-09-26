Oscar Peterson - Con Alma: Live In Lugano, 1964 (coloured) (0673203120778) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Con Alma: Live In Lugano, 1964
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 750045
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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203120778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Con Alma: Live In Lugano, 1964
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Waltz For Debby, My One And Only Love, I Could Write A Book, Blues For My Landlady Con Alma, It Ain't Necessarily So
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Oscar Peterson - Con Alma: Live In Lugano, 1964 (coloured) (0673203120778) виниловая пластинка
«Con Alma: The Oscar Peterson Trio — Live in Lugano, 1964» — концертная запись легендарного джазового пианиста Оскара Питерсона и его трио, включавшего басиста Рэя Брауна и барабанщика Эда Тигпена. Альбом был записан 26 мая 1964 года в Театре Аполло в Лугано (Швейцария) на финальном выступлении европейского тура перед поездкой в Японию. Это ранее не издававшийся материал, который был выпущен только в 2023 году лейблом Mack Avenue Records.
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Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203120778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oscar Peterson
Альбом (сингл)
Con Alma: Live In Lugano, 1964
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Waltz For Debby, My One And Only Love, I Could Write A Book, Blues For My Landlady Con Alma, It Ain't Necessarily So
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«Con Alma: The Oscar Peterson Trio — Live in Lugano, 1964» — концертная запись легендарного джазового пианиста Оскара Питерсона и его трио, включавшего басиста Рэя Брауна и барабанщика Эда Тигпена. Альбом был записан 26 мая 1964 года в Театре Аполло в Лугано (Швейцария) на финальном выступлении европейского тура перед поездкой в Японию. Это ранее не издававшийся материал, который был выпущен только в 2023 году лейблом Mack Avenue Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Oscar Peterson - Con Alma: Live In Lugano, 1964 (coloured) (0673203120778) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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