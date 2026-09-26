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Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка

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Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Christian McBride
Альбом (сингл)
Without Further Ado, Vol.1
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка - фото 1
  • Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка - фото 2
  • Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750041
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0708857120314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Christian McBride
Альбом (сингл)
Without Further Ado, Vol.1
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Murder by Numbers feat. Sting and Andy Summers, Back in Love Again feat. Jeffrey Osborne, Old Folks feat. Samara Joy, Moanin’ feat. Jos? James, All Through the Night feat. C?cile McLorin Salvant, Will You Still Love Me Tomorrow feat. Dianne Reeves, Come Rain or Come Shine feat. Antoinette Henry, Op. 49 – Cold Chicken Suite, 3rd Movement
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка

«Without Further Ado, Vol. 1» — 21-й студийный альбом басиста, композитора и продюсера Кристиана МакБрайда. Выход запланирован на 29 августа 2025 года через лейбл Mack Avenue Records. Альбом 2025 года от биг-бэнда, удостоенного премии «Грэмми»®, на виниле! В записи альбома приняли участие такие исполнители, как Sting, Andy Summers, Jeffrey Osborne, Samara Joy, Jos? James, C?cile McLorin Salvant, Dianne Reeves и Antoinette Henry. Басист, композитор, аранжировщик, продюсер и руководитель группы Кристиан Макбрайд вновь собирает свой удостоенный премии GRAMMY® биг-бэнд. Новый альбом включает незабываемые аранжировки классических песен со специальными приглашенными вокалистами, которых может собрать только Кристиан: Стинг, Энди Саммерс, Самара Джой, Дайан Ривз и др. Nine-time GRAMMY award-winning bassist, composer and producer Christian McBride makes a BIG return as bandleader with his 21st studio album, Without Further Ado, Vol.1, his first big band album in five years since 2020’s GRAMMY-award winning For Jimmy, Wes & Oliver and the follow-up to 2024’s But Who’s Gonna Play the Melody?, his joint album with fellow bassist and composer Edgar Meyer. Without Further Ado, Vol.1 is a star-studded affair featuring guest appearances by Sting, Andy Summers, Jeffrey Osborne, Samara Joy, Jos? James, C?cile McLorin Salvant, Dianne Reeves and Antoinette Henry. The album features reimagined arrangements of classic songs coupled with the unique vocals brought to us by the guest vocalists. With this new album, McBride continues to position himself at the forefront as the unofficial leader of the modern-day jazz renaissance. In addition to the multiple hats he wears, McBride is also the executive producer for R&B/Soul singer Ledisi’s tribute album, For Dinah, in honour of Dinah Washington, coming out October 3. Without Further Ado, Vol.1 comes out August 29 via Mack Avenue Records. Take a listen to the lead singles “Murder by Numbers” featuring Sting and Andy Summers and “Old Folks” featuring Samara Joy.

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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0708857120314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Christian McBride
Альбом (сингл)
Without Further Ado, Vol.1
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Murder by Numbers feat. Sting and Andy Summers, Back in Love Again feat. Jeffrey Osborne, Old Folks feat. Samara Joy, Moanin’ feat. Jos? James, All Through the Night feat. C?cile McLorin Salvant, Will You Still Love Me Tomorrow feat. Dianne Reeves, Come Rain or Come Shine feat. Antoinette Henry, Op. 49 – Cold Chicken Suite, 3rd Movement
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Without Further Ado, Vol. 1» — 21-й студийный альбом басиста, композитора и продюсера Кристиана МакБрайда. Выход запланирован на 29 августа 2025 года через лейбл Mack Avenue Records. Альбом 2025 года от биг-бэнда, удостоенного премии «Грэмми»®, на виниле! В записи альбома приняли участие такие исполнители, как Sting, Andy Summers, Jeffrey Osborne, Samara Joy, Jos? James, C?cile McLorin Salvant, Dianne Reeves и Antoinette Henry. Басист, композитор, аранжировщик, продюсер и руководитель группы Кристиан Макбрайд вновь собирает свой удостоенный премии GRAMMY® биг-бэнд. Новый альбом включает незабываемые аранжировки классических песен со специальными приглашенными вокалистами, которых может собрать только Кристиан: Стинг, Энди Саммерс, Самара Джой, Дайан Ривз и др. Nine-time GRAMMY award-winning bassist, composer and producer Christian McBride makes a BIG return as bandleader with his 21st studio album, Without Further Ado, Vol.1, his first big band album in five years since 2020’s GRAMMY-award winning For Jimmy, Wes & Oliver and the follow-up to 2024’s But Who’s Gonna Play the Melody?, his joint album with fellow bassist and composer Edgar Meyer. Without Further Ado, Vol.1 is a star-studded affair featuring guest appearances by Sting, Andy Summers, Jeffrey Osborne, Samara Joy, Jos? James, C?cile McLorin Salvant, Dianne Reeves and Antoinette Henry. The album features reimagined arrangements of classic songs coupled with the unique vocals brought to us by the guest vocalists. With this new album, McBride continues to position himself at the forefront as the unofficial leader of the modern-day jazz renaissance. In addition to the multiple hats he wears, McBride is also the executive producer for R&B/Soul singer Ledisi’s tribute album, For Dinah, in honour of Dinah Washington, coming out October 3. Without Further Ado, Vol.1 comes out August 29 via Mack Avenue Records. Take a listen to the lead singles “Murder by Numbers” featuring Sting and Andy Summers and “Old Folks” featuring Samara Joy.
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Christian McBride - Without Further Ado, Vol.1 (0708857120314) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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